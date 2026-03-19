Así quedó el grupo de Racing en la Copa Sudamericana 2026

La presencia argentina es numerosa y con nombres de peso. River y Racing integraban el Bombo 1, lo que les permitirá evitar a los rivales más fuertes en la fase inicial. En el Bombo 2 aparecían San Lorenzo y Tigre, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra estarán en el Bombo 4, completando la representación nacional en el certamen.