Así quedó el grupo de Racing en la Copa Sudamericana 2026
Tras el sorteo realizado en la Conmebol, la "Academia" ya conoce a sus rivales para el certamen continental. Los detalles.
Se realizó este jueves el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 en Luque, Paraguay, y quedaron definidos los grupos del torneo que tiene a River y Racing como cabezas de serie, y varios equipos argentinos que ya conocen su camino en una competencia que promete paridad y cruces atractivos.
La competencia comienza a tomar forma este jueves 19 de marzo, tras el sorteo de la fase de grupos en la sede de la Conmebol. Los 32 equipos participantes ya conocen su destino en un torneo que suele destacarse por su competitividad y por ofrecer oportunidades a clubes de todo el continente.
La presencia argentina es numerosa y con nombres de peso. River y Racing integraban el Bombo 1, lo que les permitirá evitar a los rivales más fuertes en la fase inicial. En el Bombo 2 aparecían San Lorenzo y Tigre, mientras que Barracas Central y Deportivo Riestra estarán en el Bombo 4, completando la representación nacional en el certamen.
Cada uno de estos equipos buscará avanzar a las instancias decisivas en un torneo que históricamente ha sido favorable para los clubes argentinos. Con el sueño de llegar a Barranquilla, donde se disputará la esperada final.
Cómo quedó el grupo de Racing en la Copa Sudamericana 2026
Racing, de la mano de Gustavo Costas, fue campeón de la Copa Sudamericana 2024, tras varios años sin conquistas a nivel internacional. Y tras las semifinales en la pasada Copa Libertadores, intentará volver a lo más alto en el segundo certamen en importancia del continente.
La "Academia" quedó en el Grupo E, junto a Caracas de Venezuela, Independiente de Bolivia y Botafogo de Brasil. Sin dudas, el conjunto brasileño, que viene de ser eliminado de la Libertadores, era uno de los "cucos" a evitar.
El grupo de Racing:
- Racing
- Caracas
- Independiente de Bolivia
- Botafogo
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