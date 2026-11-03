Así reaccionaron los hinchas del Tenerife tras el impacto entre Owono y De Miguel: "¡Asesino!"
Un video que se viralizó en las redes sociales registró la reacción de los simpatizantes del equipo español después del impacto entre el arquero del Andorra y el delantero.
La muerte de Jesús de Miguel generó una profunda conmoción en el fútbol español y las imágenes del episodio que terminó con el fallecimiento del delantero del CD Tenerife continúan circulando en las redes sociales. En las últimas horas, se viralizó un video que muestra tanto el impacto protagonizado por Jesús Owono como la reacción de los hinchas que estaban en el estadio.
El episodio ocurrió durante el partido entre Tenerife y FC Andorra, que se encontraba igualado 2-2 y transitaba sus últimos minutos. El arquero ecuatoguineano, de 25 años, salió de su área para interceptar una pelota y terminó chocando con el atacante.
De Miguel cayó al césped y recibió asistencia médica de urgencia. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado hasta que este martes se confirmó su fallecimiento. Owono fue expulsado por el árbitro tras la acción, que terminó convirtiéndose en una tragedia para el fútbol español.
“¡Asesino!”: los gritos de los hinchas del Tenerife contra Owono
El registro que se difundió en las plataformas digitales también permite escuchar los insultos de algunos simpatizantes del conjunto canario contra el arquero del Andorra.
Tras el impacto, varios hinchas comenzaron a increparlo desde las tribunas y le gritaron: “¡Asesino!”. La secuencia generó numerosas reacciones en las redes sociales, donde el video fue compartido junto con las imágenes del choque.
El guardameta quedó en el centro de la conmoción por haber protagonizado la acción, aunque las circunstancias del episodio todavía deben ser esclarecidas.
La investigación policial por la muerte de De Miguel
En paralelo, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de España inició una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias del fallecimiento.
Las actuaciones buscan establecer qué ocurrió durante la jugada y esclarecer las causas de la muerte del futbolista. La investigación se encuentra en curso, por lo que no corresponde atribuir responsabilidades penales a Owono antes de que avance el procedimiento judicial.
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