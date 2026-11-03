Así reaccionaron los hinchas del Tenerife tras el impacto entre Owono y De Miguel: "¡Asesino!"

El guardameta quedó en el centro de la conmoción por haber protagonizado la acción, aunque las circunstancias del episodio todavía deben ser esclarecidas.

La investigación policial por la muerte de De Miguel

En paralelo, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de España inició una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Las actuaciones buscan establecer qué ocurrió durante la jugada y esclarecer las causas de la muerte del futbolista. La investigación se encuentra en curso, por lo que no corresponde atribuir responsabilidades penales a Owono antes de que avance el procedimiento judicial.