Así se mostró Lionel Messi en la salida del micro rumbo al Monumental

YA SALE EL MICRO DE ARGENTINA HACIA EL MONUMENTAL.El SALUDO de Lionel Messi ante las cámaras de @TyCSports. https://t.co/EqAYl0kOHS — Info Argentino (@GonzaLog84251) October 6, 2026

Un clima de fiesta en las inmediaciones del estadio

En los alrededores de la cancha de River, la atmósfera es de absoluta fiesta y emoción contenida. Con las puertas del estadio abiertas desde temprano y un despliegue de espectáculos musicales que acompaña la previa, el público colmó las tribunas a la espera de la llegada del micro del seleccionado.