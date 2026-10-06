Así se mostró Lionel Messi en la salida del micro rumbo al Monumental
En pocas horas, Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina y su salida del predio de la AFA fue seguida de cerca por muchos.
Se puso en marcha el tramo final del trayecto hacia una velada inolvidable. Lionel Messi salió del predio que lleva su nombre en Ezeiza y encabeza la comitiva de la Selección Argentina que viaja hacia el Estadio Más Monumental, donde esta noche disputará su último partido vistiendo la camiseta albiceleste.
El colectivo de la delegación nacional partió minutos antes de las 18:00 escoltado por un dispositivo de seguridad dispuesto para garantizar el rápido traslado por la Autopista Riccheri y la Avenida General Paz, mientras miles de hinchas se agolparon en los accesos del predio de la AFA para despedirlo con banderas, cánticos y aplausos.
Un clima de fiesta en las inmediaciones del estadio
En los alrededores de la cancha de River, la atmósfera es de absoluta fiesta y emoción contenida. Con las puertas del estadio abiertas desde temprano y un despliegue de espectáculos musicales que acompaña la previa, el público colmó las tribunas a la espera de la llegada del micro del seleccionado.
El encuentro ante Benín, pactado para las 20:00, representará el cierre de un ciclo legendario de más de dos décadas en el que Messi se transformó en el máximo goleador e icono absoluto del fútbol argentino.
El equipo preparado para acompañar al 10
Dentro del micro que viaja rumbo a Núñez se encuentran también sus compañeros campeones del mundo, quienes saldrán al terreno de juego para conformar el once titular que acompañará al capitán en sus últimos 90 minutos internacionales.
Se prevé que el micro arribe a la concentración del estadio en minutos, dando inicio a los preparativos finales en el vestuario local antes de que la 'Scaloneta' salga a realizar la entrada en calor en una cancha repleta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario