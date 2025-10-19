Así se vivió el Himno en la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos
El equipo de Diego Placente define el título en Chile contra de una de las selecciones que mejor jugó en el campeonato: todos los detalles.
En la previa del partido decisivo, los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 entonaron el himno nacional con especial intensidad. Rostros serios, gestos de concentración y miradas cómplices reflejaron la magnitud del momento. El estadio estaba colmado de banderas albicelestes y cánticos que acompañaban la melodía oficial, creando una atmósfera cargada de orgullo y expectativa.
Más allá del ritual formal, el equipo mostró unidad: abrazos, palmadas en la espalda y gestos de aliento entre compañeros marcaron la transición entre la preparación y el desafío que les esperaba en el campo. El cuerpo técnico, liderado por Diego Placente, se mantuvo atento, consciente de la importancia de estos instantes para la concentración del plantel.
Argentina llega invicta a esta final y el momento del himno no solo simboliza el orgullo de representar al país, sino también la tensión que precede a un partido decisivo contra Marruecos, otra selección que también hizo historia para llegar a esta instancia. El ambiente reflejaba esa mezcla de nerviosismo, ilusión y determinación que caracteriza a un clásico enfrentamiento definitorio en un Mundial juvenil que rompió muchas barreras y demostró la calidad de muchos jugadores que están dando sus primeros pasos.
