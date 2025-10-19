Así se vivió el Himno en la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos

Argentina llega invicta a esta final y el momento del himno no solo simboliza el orgullo de representar al país, sino también la tensión que precede a un partido decisivo contra Marruecos, otra selección que también hizo historia para llegar a esta instancia. El ambiente reflejaba esa mezcla de nerviosismo, ilusión y determinación que caracteriza a un clásico enfrentamiento definitorio en un Mundial juvenil que rompió muchas barreras y demostró la calidad de muchos jugadores que están dando sus primeros pasos.