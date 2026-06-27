Así sonó el Himno en el partido entre la Selección Argentina y Jordania
El estadio volvió a vestirse de celeste y blanco con uno de los momentos más emotivos antes de que la Scaloneta dispute el encuentro.
Como ocurre en cada presentación de la Selección Argentina, uno de los momentos más esperados por los hinchas fue la entonación del Himno Nacional antes del inicio del partido frente a Jordania por el Mundial 2026.
Con el estadio repleto de fanáticos argentinos, las banderas, las camisetas y la emoción se hicieron protagonistas durante la ceremonia previa al encuentro. Los jugadores del seleccionado, encabezados por el cuerpo técnico y los referentes del plantel, acompañaron el tradicional momento antes de que comenzara el desafío mundialista.
Además, en esta fase del torneo se sumó un momento especial de homenaje. Luego del devastador terremoto que sacudió a Venezuela y dejó miles de víctimas fatales y personas heridas, la organización del Mundial dispuso que antes de cada partido se realice un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida y en acompañamiento a todos los afectados por la tragedia.
El homenaje se repitió en cada estadio durante la jornada mundialista, generando un clima de respeto y emoción entre jugadores, cuerpos técnicos e hinchas, quienes acompañaron en silencio el recuerdo de las víctimas.
El Himno volvió a convertirse en una postal del apoyo argentino en la Copa del Mundo, con miles de voces acompañando la canción patria y generando un clima especial en la previa del partido.
La Selección busca seguir avanzando en el torneo y, como en cada presentación, cuenta con el respaldo de sus hinchas dentro y fuera de la cancha.
Así sonó el Himno Nacional Argentino en el partido entre la Selección Argentina y Jornadia en el Mundial 2026
Formaciones
Argentina:
- Dibu Martínez
- Giuliano Simeone
- Nicolás Otamendi
- Marcos Senesi
- Nicolás Tagliafico
- Exequiel Palacios
- Leandro Paredes
- Giovani Lo Celso
- Nico Paz
- Julián Álvarez
- Lautaro Martínez
Jordania
1- Yazeed Abu Laila
23 -Ehsan Haddad
3 -Abdallah Nassib
5 -Yazan Alarab
4 - Husam Abudahab
20 - Mohannad Abu Taha
21- Nizar Al-Rashdan
8- Noor Al-Rawabdeh
11- Odeh Fakhouri
24- Ali Azaizeh
9- Ali Olwan
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