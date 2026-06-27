Así sonó el Himno en el partido entre la Selección Argentina y Jordania

Además, en esta fase del torneo se sumó un momento especial de homenaje. Luego del devastador terremoto que sacudió a Venezuela y dejó miles de víctimas fatales y personas heridas, la organización del Mundial dispuso que antes de cada partido se realice un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida y en acompañamiento a todos los afectados por la tragedia.