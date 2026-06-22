Así sonó el Himno en el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026
La Albiceleste salió al campo de juego para seguir con la defensa del título conquistado en Qatar 2022 y vivió uno de los momentos más emotivos de la noche.
La Selección Argentina salió al campo de juego para enfrentar a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y, como en cada gran cita, el Himno Nacional regaló uno de los momentos más emotivos de la noche, con los jugadores y los hinchas unidos en una misma voz en Dallas.
La Albiceleste afronta este lunes su segundo compromiso en el Mundial 2026 y, antes de que comenzara a rodar la pelota, se vivió uno de los momentos más conmovedores de la noche en el Dallas Stadium: la entonación del Himno Nacional Argentino.
Como suele suceder en cada presentación de la Albiceleste, las tribunas se tiñeron de celeste y blanco y acompañaron con fuerza cada estrofa. Del otro lado, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni también cantaron con visible emoción, en una postal que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más destacadas de la previa del partido.
El equipo campeón del mundo saltó al campo con la intención de dar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, y el Himno volvió a funcionar como un impulso anímico en una noche de enorme expectativa. En las tribunas, miles de argentinos hicieron sentir su presencia y le dieron un marco especial a la previa del cruce correspondiente a la segunda fecha del Grupo J. Con ese clima de emoción, aliento y esperanza, la Selección quedó lista para afrontar un nuevo desafío mundialista, en busca de una victoria que la acerque a la clasificación a la próxima ronda.
Así sonó el Himno en el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
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