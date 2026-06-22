Así sonó el Himno en el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El equipo campeón del mundo saltó al campo con la intención de dar un nuevo paso en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, y el Himno volvió a funcionar como un impulso anímico en una noche de enorme expectativa. En las tribunas, miles de argentinos hicieron sentir su presencia y le dieron un marco especial a la previa del cruce correspondiente a la segunda fecha del Grupo J. Con ese clima de emoción, aliento y esperanza, la Selección quedó lista para afrontar un nuevo desafío mundialista, en busca de una victoria que la acerque a la clasificación a la próxima ronda.