Así sonó el Himno en la previa de Sudáfrica vs. Los Pumas por el Rugby Championship

Las imágenes de la transmisión oficial mostraron una toma aérea del estadio y posteriormente comenzó a enfocar a los diferentes hinchas que se encontraban en las tribunas. Como de costumbre, la emoción se hizo presente a la hora de escuchar uno de los himnos más lindos del mundo.

Tras este cruce, los dirigidos por Felipe Contepomi tendrán un mes de parate antes de la ventana de noviembre, en la que se medirán con Italia, Irlanda y Francia.

La formación de Los Pumas para visitar a Sudáfrica

Thomas Gallo, Julián Montoya, Joel Sclavi; Pedro Rubiolo, Tomás Lavanini; Juan Martín González, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Rodrigo Isgró; y Santiago Carreras.

Qué necesitan Los Pumas para salir campeón del Rugby Championship

El equipo de Contepomi precisa derrotar al reinante bicampeón del mundo con punto bonus(el cual se consigue apoyando tres -o más- tries que el rival) y no permitiendo que su adversario logre el bonus defensivo (que se obtiene al perder por menos de ocho puntos). Panorama complejo pero no imposible. En caso de que lograr una victoria y en esas condiciones, será el primer título en la historia del combinado nacional, cualquier otro resultado dará el título a los Springboks.