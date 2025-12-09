Así terminó el top de "destructores" de la Fórmula 1 en 2025: Bortoleto primero... ¿y Colapinto?
El brasileño terminó al frente del conteo de costos por accidentes, mientras que el argentino quedó en la mitad superior. El ranking que expone golpes, cifras millonarias y el impacto para cada escudería.
La temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó consagrados a Lando Norris como campeón del mundo y a McLaren como la escudería más sólida del año. Pero, más allá de los títulos oficiales, también existe un registro tan curioso como temido: el campeonato de “destructores”, un ranking informal que calcula el dinero aproximado que cada piloto y cada equipo perdió por daños derivados de accidentes.
Se trata de una tabla elaborada por la cuenta de Reddit Dense-Strategy-867, que cada año se viraliza por exponer quiénes fueron los que más ruptura generaron sobre sus monoplazas. Y el líder de esta edición fue Gabriel Bortoleto, protagonista de uno de los golpes más fuertes de la temporada. El brasileño, integrante de Kick Sauber, acumuló cerca de cuatro millones de dólares en reparaciones, cifra que lo posicionó claramente como el piloto más costoso de 2025 en términos de daños.
Buena parte de esa suma proviene de su espectacular despiste en el Gran Premio de Brasil, un accidente que representó prácticamente la mitad de su total: unos 2.359.000 dólares. Apenas detrás suyo aparece Yuki Tsunoda, quien cerró su etapa en Red Bull con casi 3.5 millones en arreglos. Lando Norris, pese a su título mundial, no quedó exento de este conteo: completó el podio con casi tres millones.
En la clasificación por escuderías, Alpine se quedó con el incómodo primer lugar, superando los cinco millones de dólares en daños acumulados. Este número incluye los incidentes de tres pilotos: Franco Colapinto, Pierre Gasly y, especialmente, Jack Doohan, cuyas seis carreras iniciales dejaron una herencia de gastos considerables, incluida su durísima salida de pista en Suzuka. Ese impacto, causado por no cerrar el DRS en plena curva, le costó al equipo aproximadamente 1.342.000 dólares.
Colapinto, por su parte, terminó noveno en la lista general con un monto cercano a los dos millones. Si bien logró completar todas las carreras principales de la temporada -solo él y George Russell terminaron cada domingo-, varios incidentes en pruebas Sprint inflaron su total. El más costoso fue el golpe sufrido en San Pablo, donde su auto quedó visiblemente dañado y obligó al equipo a realizar reparaciones profundas.
Entre los nombres destacados, también aparecen Charles Leclerc, ubicado quinto con unos 2.2 millones, y Oscar Piastri, sexto con 2.1 millones. En el extremo opuesto del listado se ubican los pilotos más “económicos”: Max Verstappen, último con apenas 450 mil dólares en daños; George Russell, anteúltimo con unos 475 mil; y Esteban Ocon, de Haas, con 629 mil, completando la zona más baja del ranking.
