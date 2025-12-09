Así terminó el top de "destructores" de la Fórmula 1 en 2025: Bortoleto primero... ¿y Colapinto?

Colapinto, por su parte, terminó noveno en la lista general con un monto cercano a los dos millones. Si bien logró completar todas las carreras principales de la temporada -solo él y George Russell terminaron cada domingo-, varios incidentes en pruebas Sprint inflaron su total. El más costoso fue el golpe sufrido en San Pablo, donde su auto quedó visiblemente dañado y obligó al equipo a realizar reparaciones profundas.

Entre los nombres destacados, también aparecen Charles Leclerc, ubicado quinto con unos 2.2 millones, y Oscar Piastri, sexto con 2.1 millones. En el extremo opuesto del listado se ubican los pilotos más “económicos”: Max Verstappen, último con apenas 450 mil dólares en daños; George Russell, anteúltimo con unos 475 mil; y Esteban Ocon, de Haas, con 629 mil, completando la zona más baja del ranking.

El campeonato de "destructores" de la Fórmula 1 en 2025

