Cuáles son los minutos claves y con probabilidad de goles en Argentina vs. Cabo Verde, según la astrología
el astrólogo que anticipó el éxito en Qatar 2022 reveló los minutos clave del partido de este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026.
La expectativa de los hinchas argentinos de cara al decisivo choque de este viernes entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 no se limita únicamente al plano táctico o al estado físico de Lionel Messi, sino que también entra a jugar la astrología.
En las últimas horas, las redes sociales volvieron a encenderse con los pronósticos astrológicos, y el nombre de Juan Cruz Sirius se convirtió en la tendencia absoluta entre los más cabuleros.
El especialista, reconocido mundialmente en la comunidad tuitera por la impactante precisión de sus predicciones durante el Mundial de Qatar 2022, utilizó su popular cuenta de X "Astrología con rigurosidad" para llevar tranquilidad a los fanáticos del equipo de Lionel Scaloni, dejando además una serie de datos cronológicos muy llamativos.
Cómo le irá a la Selección Argentina en 16avos de final, según la astrología
Para alivio de todo el país, el astrólogo fue contundente a la hora de evaluar las cartas natales del partido y el tránsito planetario sobre el cuerpo técnico y los futbolistas nacionales. Sin dar rodeos ni dejar el desenlace a la libre interpretación, Sirius cerró su informe con una afirmación tajante: "Argentina avanzará a 8vos de final".
De esta manera, el vaticinio augura que la Scaloneta superará con éxito el primer duelo de eliminación directa de este Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, manteniendo con vida el sueño del bicampeonato mundial.
Los minutos clave del partido y con mayor probabilidad astrológica de goles
Fiel a su estilo detallista y riguroso, Juan Cruz Sirius no se limitó a predecir un resultado general, sino que compartió con sus miles de seguidores los minutos de mayor probabilidad astrológica de goles o jugadas claves. Los hinchas ya empezaron a agendar los horarios precisos en los que los astros ejercerán mayor influencia sobre el campo de juego (calculados bajo la hora oficial de la Argentina):
Primer Tiempo:
-
19:10 hs
19:17 hs
19:32 hs
19:41 hs
19:46 hs
19:51 hs (en caso de que se extienda el tiempo de descuento)
Segundo Tiempo:
-
20:11 hs
20:16 hs
20:22 hs
20:39 hs
20:49 hs
21:00 hs (en caso de que se extienda el tiempo de descuento)
Como ya ocurrió en las gestas deportivas anteriores, miles de usuarios en las redes sociales prometieron seguir el partido con el cronómetro en mano, listos para comprobar si los minutos calientes del astrólogo vuelven a sincronizarse a la perfección con los gritos de gol de la Scaloneta.
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