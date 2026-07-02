Cuáles son los minutos claves y con probabilidad de goles en Argentina vs. Cabo Verde, según la astrología

Los minutos clave del partido y con mayor probabilidad astrológica de goles

Fiel a su estilo detallista y riguroso, Juan Cruz Sirius no se limitó a predecir un resultado general, sino que compartió con sus miles de seguidores los minutos de mayor probabilidad astrológica de goles o jugadas claves. Los hinchas ya empezaron a agendar los horarios precisos en los que los astros ejercerán mayor influencia sobre el campo de juego (calculados bajo la hora oficial de la Argentina):

Primer Tiempo:

19:10 hs

19:17 hs

19:32 hs

19:41 hs

19:46 hs

19:51 hs (en caso de que se extienda el tiempo de descuento)

Segundo Tiempo:

20:11 hs

20:16 hs

20:22 hs

20:39 hs

20:49 hs

21:00 hs (en caso de que se extienda el tiempo de descuento)

Cuáles son los minutos claves y con probabilidad de goles en Argentina vs. Cabo Verde, según la astrología

Como ya ocurrió en las gestas deportivas anteriores, miles de usuarios en las redes sociales prometieron seguir el partido con el cronómetro en mano, listos para comprobar si los minutos calientes del astrólogo vuelven a sincronizarse a la perfección con los gritos de gol de la Scaloneta.