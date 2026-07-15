Astrología: predicen los minutos probables de goles en Selección Argentina vs. Inglaterra
El astrólogo Juan Cruz Sirius, de buena performance en Qatar 2022, lanzó sus predicciones para el partido de este miércoles por semifinales.
En la previa de un clásico mundialista tan cerrado y parejo como el que protagonizarán la Selección Argentina e Inglaterra este miércoles en Atlanta, los hinchas se aferran a cualquier detalle que pueda inclinar la balanza, y una vez más, lo hacen con la astrología.
Tras haber advertido sobre la enorme paridad de las cartas astrales y el inesperado guiño histórico de la Luna en Leo, el astrólogo Juan Cruz Sirius redobló la apuesta y compartió un dato vital para seguir el minuto a minuto del partido con el corazón en la boca: los horarios exactos de mayor probabilidad astrológica para que ocurran goles o jugadas determinantes.
A través de su reconocida cuenta de X "Astrología con rigurosidad", el especialista —famoso por sus precisos aciertos durante el Mundial de Qatar 2022— desglosó el mapa del partido según el reloj oficial de nuestro país para identificar las ventanas de tiempo donde los astros estarán más activos.
Cuáles los los minutos claves de Selección Argentina vs. Inglaterra, según la astrología
Primer Tiempo: la tensión arranca temprano
De acuerdo con el análisis de Sirius, la primera mitad del encuentro (que arranca a las 16:00 hs de Argentina) tendrá tres momentos de altísima vibración astrológica en los primeros 25 minutos, seguidos por un cierre de etapa sumamente eléctrico:
-
16:06 hs (Apenas comenzado el partido)
16:12 hs
-
16:23 hs
-
16:32 hs
-
16:38 hs
-
16:48 hs (En el epílogo de la primera parte)
Segundo Tiempo: los minutos que pueden definir el pasaje a la final
Para la segunda parte, donde el cansancio físico y los nervios jugarán un rol preponderante, el astrólogo identificó otras seis ventanas críticas. Además, sumó una coordenada extra en caso de que el árbitro estadounidense Ismail Elfath decida adicionar varios minutos debido a las interrupciones:
-
17:11 hs
-
17:18 hs
-
17:25 hs
-
17:36 hs
-
17:43 hs
-
17:53 hs
-
Si se extiende el Segundo Tiempo: 18:04 hs
Cómo le va a ir a la Selección Argentina ante Inglaterra, según Juan Cruz Sirius
Este cronograma de minutos clave se suma al detallado informe que Sirius presentó horas atrás, donde anticipó un partido sumamente duro y con altas chances de definirse en el alargue o en los penales debido a la llamativa paridad de fuerzas entre el ciclo de Lionel Scaloni y el de Thomas Tuchel.
Cabe recordar que, mientras Inglaterra cuenta con la peligrosa influencia positiva de Júpiter pero arrastra la pesada mochila de Saturno (el planeta de las frustraciones), Argentina cuenta con un as bajo la manga: la estadística histórica de la Luna en Leo (7 victorias, 2 empates y solo 1 derrota desde 1930). C
on las cartas sobre la mesa y los horarios clave anotados en un papel, solo queda esperar que los minutos señalados por el cosmos jueguen a favor de la celeste y blanca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario