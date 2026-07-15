16:06 hs (Apenas comenzado el partido)

16:12 hs

16:23 hs

16:32 hs

16:38 hs

16:48 hs (En el epílogo de la primera parte)

Segundo Tiempo: los minutos que pueden definir el pasaje a la final

Para la segunda parte, donde el cansancio físico y los nervios jugarán un rol preponderante, el astrólogo identificó otras seis ventanas críticas. Además, sumó una coordenada extra en caso de que el árbitro estadounidense Ismail Elfath decida adicionar varios minutos debido a las interrupciones:

17:11 hs

17:18 hs

17:25 hs

17:36 hs

17:43 hs

17:53 hs

Si se extiende el Segundo Tiempo: 18:04 hs

Astrología: predicen los minutos probables de goles en Selección Argentina vs. Inglaterra

Cómo le va a ir a la Selección Argentina ante Inglaterra, según Juan Cruz Sirius

Este cronograma de minutos clave se suma al detallado informe que Sirius presentó horas atrás, donde anticipó un partido sumamente duro y con altas chances de definirse en el alargue o en los penales debido a la llamativa paridad de fuerzas entre el ciclo de Lionel Scaloni y el de Thomas Tuchel.

Cabe recordar que, mientras Inglaterra cuenta con la peligrosa influencia positiva de Júpiter pero arrastra la pesada mochila de Saturno (el planeta de las frustraciones), Argentina cuenta con un as bajo la manga: la estadística histórica de la Luna en Leo (7 victorias, 2 empates y solo 1 derrota desde 1930). C

on las cartas sobre la mesa y los horarios clave anotados en un papel, solo queda esperar que los minutos señalados por el cosmos jueguen a favor de la celeste y blanca.