Atento Boca: dos titulares de Benfica se rompieron los ligamentos y se pierden el Mundial de Clubes

Las lesiones, que se dieron con apenas tres minutos de diferencia, tienen como protagonistas a Alexander Bah y a Manu Silva, quienes fueron reemplazados a los 34 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente. El danés, Alexander Bah, ha sido el lateral izquierdo elegido por el entrenador Roger Schmidt con 29 partidos disputados esta temporada, 20 de ellos como titular.

Por su parte, Manu Silva llegó en enero a cambio de 12 millones de euros para hacerse del mediocampo del primer equipo. El futbolista de 23 años había jugado 28 partidos en la primera mitad de la temporada con la camiseta del Vitoria Guimaraes y había sido titular en sus últimos dos partidos con Benfica. No había podido formar parte de los partidos de Champions vs. Juventus y Barcelona por no estar inscripto aún.

benfica.jpeg

Benfica incorporó cuatro jugadores en enero, pensando en la liga, Champions y el Mundial de Clubes

El Benfica es escolta del Sporting Lisboa en la primera división de Portugal, y uno de sus objetivos será alcanzarlo de cara al final de la temporada. También está en Playoffs de Champions League (vs. Monaco) y tiene el Mundial de Clubes a finales del semestre.

Con ello en mente, Manu Silva no fue el único refuerzo que llegó para aumentar la calidad y cantidad de jugadores en el plantel de Roger Schmidt. Benfica también incorporó a préstamo al delantero italiano Andrea Belotti, proveniente del Como 1907, el extremo luso Bruma, quien llegó desde el Sporting Braga y el defensor sueco Samuel Dahl, quien pertenece a Roma.

Schmidt recuperará a Di María para el duelo ante Mónaco por Champions, luego de un mes parado por una molestia muscular. No obstante, las lesiones de Bah y Manu Silva serán bajas sensibles para las águilas en lo que queda de la temporada, puesto que estarán fuera posiblemente por lo que resta del año.