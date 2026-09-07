Atento Boca: la letal racha negativa de San Pablo antes del cruce por Copa Sudamericana
El equipo paulista lleva cinco meses sin conseguir una victoria fuera de casa, un número que entusiasma al Xeneize antes de abrir la serie de cuartos de final en la Bombonera.
Luego de igualar 2-2 ante Gimnasia en Mendoza, Boca ya dio vuelta la página y puso la cabeza de lleno en el cruce de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de la Ribera se prepara para recibir este martes a San Pablo en la Bombonera, en un choque crucial para encaminar el pase a semifinales donde los locales cuentan con un dato estadístico muy favorable a su favor.
Resulta que el conjunto brasileño atraviesa una floja racha fuera del Morumbí y arrastra cinco meses sin ganar en condición de visitante. La última alegría lejos de su casa fue el pasado 7 de abril, cuando superó por 1-0 a Boston River en Uruguay. Desde ese momento acumula 12 compromisos sin sumar de a tres como visitante, con un saldo preocupante de ocho derrotas y cuatro empates.
Boca, San Pablo y la Copa Sudamericana: números del ciclo de Arruabarrena y Dorival Júnior
Ni siquiera el desembarco de Dorival Júnior logró modificar esta tendencia negativa. El entrenador, que lleva 13 partidos al frente del equipo paulista en su tercer ciclo en el club, todavía no festejó un triunfo fuera de su estadio. En el camino cosechó caídas impensadas ante rivales de la zona baja del Brasileirao como Chapecoense y Remo, perdió el clásico frente a Corinthians y quedó eliminado de la Copa de Brasil a manos de Juventude.
Sin embargo, el Xeneize tampoco puede confiarse demasiado pensando en el partido de vuelta. Las estadísticas del ciclo de Rodolfo Arruabarrena en terreno ajeno marcan que solo pudo ganar uno de los siete encuentros disputados fuera de casa desde su regreso al banco de suplentes: la goleada frente a Recoleta. El resto del registro se completa con dos caídas —ante Deportivo Riestra y O'Higgins en Chile— y cuatro igualdades frente a Newell's, Platense, Racing y el reciente parda ante el Lobo mendocino.
El primer capítulo de esta apasionante llave se jugará en la Bombonera a partir de las 21.30, donde el conjunto argentino intentará sacar una buena ventaja aprovechando la sequía de los paulistas antes de tener que definir la clasificación en el Morumbí.
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