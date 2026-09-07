Atento Boca: la letal racha negativa de San Pablo antes del cruce por Copa Sudamericana

Luego de igualar 2-2 ante Gimnasia en Mendoza, Boca ya dio vuelta la página y puso la cabeza de lleno en el cruce de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de la Ribera se prepara para recibir este martes a San Pablo en la Bombonera, en un choque crucial para encaminar el pase a semifinales donde los locales cuentan con un dato estadístico muy favorable a su favor.