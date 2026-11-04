Tremenda paternidad: el historial de Julio Vaccari con Boca que le pone picante a la definición
El entrenador de Defensa y Justicia visitará La Bombonera este sábado con una estadística particular: nunca perdió en los seis enfrentamientos que disputó.
Boca tendrá una prueba exigente en la última fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera con la posibilidad de asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual, pero enfrente estará un entrenador que históricamente le generó dificultades: Julio Vaccari.
El actual técnico del Halcón construyó una racha particular frente al conjunto de la Ribera. En seis enfrentamientos consiguió dos victorias y cuatro empates, sin conocer la derrota y con un dato todavía más llamativo: ninguno de sus equipos recibió goles del Xeneize.
Los seis partidos en los que Vaccari nunca perdió ante Boca
- La historia comenzó en 2022, cuando Vaccari se encontraba al frente de Vélez como entrenador interino. En aquella oportunidad, su equipo consiguió un empate 0-0 frente a Boca en el estadio José Amalfitani.
- Un año después, ya como técnico de Defensa y Justicia, volvió a cruzarse con el conjunto azul y oro. El encuentro disputado en La Bombonera terminó nuevamente sin goles.
- Sin embargo, en la Copa de la Liga 2023 consiguió su primer triunfo ante el Xeneize. Fue por 1-0 en Florencio Varela, gracias a una conquista de Nicolás Fernández.
- Durante 2024, Vaccari mantuvo la tendencia. Primero empató 0-0 con Defensa y Justicia en La Bombonera y posteriormente repitió el resultado cuando dirigía a Independiente.
- Su victoria más importante llegó en el Torneo Apertura 2025. Al frente del Rojo, eliminó a Boca en su propio estadio tras imponerse por 1-0, con un gol de Julio Ángulo.
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El historial de Julio Vaccari contra Boca
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2022: Vélez 0-0 Boca (Copa de la Liga).
2023: Boca 0-0 Defensa y Justicia (Liga Profesional).
2023: Defensa y Justicia 1-0 Boca (Copa de la Liga).
2024: Boca 0-0 Defensa y Justicia (Copa de la Liga).
2024: Boca 0-0 Independiente (Liga Profesional).
2025: Boca 0-1 Independiente (Torneo Apertura).
¿Qué necesita Boca para quedarse con la Tabla Anual?
Boca comparte el primer puesto de la Tabla Anual con Argentinos Juniors, pero cuenta con una diferencia de gol de +10. Por eso, una victoria ante Defensa y Justicia le permitirá asegurarse la cima de la clasificación y quedarse con el reconocimiento de campeón.
El partido del sábado será una nueva oportunidad para Arruabarrena y sus dirigidos, que buscarán sostener su buen momento y cerrar la fase regular de la mejor manera. Del otro lado estará un entrenador que ya demostró que sabe cómo complicar al Xeneize. Vaccari intentará extender su invicto y volver a llevarse un resultado positivo de La Bombonera.
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