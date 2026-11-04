Tremenda paternidad: el historial de Julio Vaccari con Boca que le pone picante a la definición

El partido del sábado será una nueva oportunidad para Arruabarrena y sus dirigidos, que buscarán sostener su buen momento y cerrar la fase regular de la mejor manera. Del otro lado estará un entrenador que ya demostró que sabe cómo complicar al Xeneize. Vaccari intentará extender su invicto y volver a llevarse un resultado positivo de La Bombonera.