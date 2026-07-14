La historia de la camiseta azul que Argentina usó en México '86 frente a Inglaterra

Tras visitar varios comercios, el empleado logró adquirir un lote de camisetas azules de una marca comercial que cumplían con los requisitos de liviandad que exigía Bilardo. Aquellas prendas compradas de urgencia debieron ser reformadas a contrarreloj en la concentración, donde se les cosieron escudos de la AFA diseñados a mano y se les estamparon números de color gris en la espalda.

El 22 de junio de 1986, el equipo comandado por Bilardo saltó al terreno de juego con esa vestimenta improvisada de apuro. El desenlace del partido ante los británicos terminó de transformar aquellas telas sencillas en un objeto de culto para los fanáticos del deporte rey.

Fue con esa camiseta con la que Diego Maradona firmó sus dos conquistas más famosas: el primer tanto, marcado con la polémica intervención bautizada como la "Mano de Dios", y el segundo, una apilada memorable desde la mitad de la cancha que pasó a la posteridad bajo el nombre de el "Gol del Siglo".

Con el transcurso de las décadas, aquella prenda nacida de una complicación logística de último momento se consolidó como el máximo símbolo de la identidad futbolística del país y como la pieza de colección más representativa del torneo que consagró a la Argentina como campeona del mundo.