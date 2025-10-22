Atlético Tucumán despidió a Lucas Pusineri y ya tiene reemplazo interino: de quién se trata

image

Pusineri había asumido el cargo con expectativas renovadas y el objetivo de consolidar un equipo competitivo en el Clausura. Sin embargo, el rendimiento irregular y el desgaste en la relación con los futbolistas fueron minando el proyecto y el final terminó siendo la salida del DT. Aunque el equipo mostró buenos pasajes de juego en varios tramos del certamen, el clima interno terminó pesando más que los resultados y provocó una ruptura que la dirigencia decidió resolver antes del final de la competencia.