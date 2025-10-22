Atlético Tucumán despidió a Lucas Pusineri y ya tiene reemplazo interino: de quién se trata
La dirigencia del Decano decidió terminar el ciclo del entrenador tras la derrota ante San Lorenzo y un marcado quiebre en la relación con el plantel.
La derrota por 2-1 ante San Lorenzo en el estadio Monumental José Fierro fue el punto final para el ciclo de Lucas Pusineri al frente de Atlético Tucumán. Si bien el equipo ocupa la octava posición del Grupo B del Torneo Clausura 2025, la comisión directiva decidió interrumpir el vínculo del entrenador antes del cierre del torneo.
De acuerdo con fuentes cercanas al club, la salida de Pusineri no estuvo motivada por los resultados, sino por tensiones internas con el grupo de jugadores. El plantel habría manifestado malestar por la falta de acompañamiento y sintonía con el cuerpo técnico, una situación que se agravó en las últimas semanas y derivó en una convivencia difícil de sostener.
Pusineri había asumido el cargo con expectativas renovadas y el objetivo de consolidar un equipo competitivo en el Clausura. Sin embargo, el rendimiento irregular y el desgaste en la relación con los futbolistas fueron minando el proyecto y el final terminó siendo la salida del DT. Aunque el equipo mostró buenos pasajes de juego en varios tramos del certamen, el clima interno terminó pesando más que los resultados y provocó una ruptura que la dirigencia decidió resolver antes del final de la competencia.
Hugo Colace, al mando en las últimas fechas en Atlético Tucumán
El lugar del entrenador será ocupado por Hugo Roberto Colace, actual técnico de la división Reserva, quien tomará las riendas del primer equipo de manera interina durante las tres fechas restantes de la competencia que está llegando a su fin.
Mientras tanto, la dirigencia del “Decano” iniciará la búsqueda de un nuevo proyecto deportivo que permita recomponer la confianza del grupo y mantener la estabilidad institucional de cara a la próxima temporada. El desafío inmediato de Atlético Tucumán será cerrar el Clausura con resultados positivos y definir un rumbo claro que devuelva la ilusión al plantel y a los hinchas.
