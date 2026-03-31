Avanza la transformación del Gálvez: así están las obras claves para el regreso del MotoGP
El histórico autódromo porteño atraviesa una profunda renovación con el objetivo de cumplir estándares internacionales y volver a recibir competencias de primer nivel.
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez se encuentra en plena etapa de transformación con una ambiciosa obra que apunta a reposicionarlo en el calendario internacional del automovilismo y motociclismo. Los trabajos avanzan a buen ritmo y forman parte de un plan integral que busca modernizar tanto el trazado como toda su infraestructura, con la mirada puesta en el regreso del MotoGP a la Argentina.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calificaron este proyecto como una “megaobra histórica”, que no solo contempla la construcción de una nueva pista, sino también una actualización completa de las instalaciones. El objetivo es alcanzar los estándares exigidos por los organismos internacionales y convertir al circuito en un escenario apto para recibir competencias de primer nivel mundial.
En una primera fase, se llevó adelante una intervención profunda sobre la estructura existente. Se demolieron los antiguos boxes, los garajes y sectores clave del circuito, además de realizarse el fresado del asfalto y la eliminación de elementos como pianos, muros y alambrados de protección. Estas tareas permitieron preparar el terreno para el desarrollo de una nueva infraestructura acorde a las exigencias actuales.
Actualmente, los trabajos continúan con la construcción de las bases del nuevo edificio de boxes, que ya cuenta con los pozos necesarios y comenzó a ser rellenado con hormigón. Paralelamente, se avanza en la fabricación de estructuras premoldeadas que serán instaladas en las próximas etapas, lo que permitirá acelerar los tiempos de obra.
En lo que respecta al trazado, ya se puede visualizar el nuevo diseño del circuito, que incluirá importantes modificaciones. Se están realizando movimientos de suelo en todo el predio y se prevé la construcción de peraltes y taludes que aportarán mayor dinamismo a la pista. Además, se trabaja en el sistema hidráulico mediante la instalación de zanjas y conductos pluviales para garantizar un correcto drenaje del agua.
La modernización también incluye la incorporación de tecnología de última generación. El nuevo circuito contará con sistemas de señalización avanzados, como semáforos y banderas electrónicas LED homologadas por la FIA y la FIM. A su vez, se ampliará la calle de boxes, se construirá un nuevo muro y se reforzarán las condiciones de seguridad en todo el predio.
El proyecto contempla una pista de 4,3 kilómetros de extensión, con un ancho promedio de doce metros y sectores que permitirán alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h. Con estas características, el renovado Gálvez busca recuperar protagonismo en la escena internacional y convertirse nuevamente en un punto de referencia para el deporte motor en la región.
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