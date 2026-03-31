Avanza la transformación del Gálvez: así están las obras claves para el regreso del MotoGP

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La modernización también incluye la incorporación de tecnología de última generación. El nuevo circuito contará con sistemas de señalización avanzados, como semáforos y banderas electrónicas LED homologadas por la FIA y la FIM. A su vez, se ampliará la calle de boxes, se construirá un nuevo muro y se reforzarán las condiciones de seguridad en todo el predio.

El proyecto contempla una pista de 4,3 kilómetros de extensión, con un ancho promedio de doce metros y sectores que permitirán alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h. Con estas características, el renovado Gálvez busca recuperar protagonismo en la escena internacional y convertirse nuevamente en un punto de referencia para el deporte motor en la región.

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