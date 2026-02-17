Baja sensible en Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince y quedó descartado para el clásico ante Racing

claudio ubeda Claudio Ubeda se juega su continuidad

Úbeda ante un partido clave para su continuidad en Boca

La ausencia de su principal figura representa un enorme problema para el entrenador Claudio Úbeda, quien es consciente de que el choque ante la Academia podría ser definitorio para su continuidad al mando del plantel.

Para rearmar el mediocampo y acompañar a Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón, el técnico maneja dos opciones concretas: