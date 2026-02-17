Baja sensible en Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince y quedó descartado para el clásico ante Racing
El capitán de Boca no jugará ante Racing por una lesión en su tobillo derecho. Úbeda define a su reemplazante entre el juvenil Milton Delgado y Belmonte.
Las alarmas que se encendieron el último domingo en la Bombonera terminaron confirmando el peor escenario para Boca Juniors: Leandro Paredes quedó oficialmente descartado para el clásico frente a Racing. El capitán no pudo recuperarse y se perderá el trascendental duelo de este viernes.
Crónica de una lesión anunciada
Paredes venía jugando al límite físico. El campeón del mundo disputó con dolor los cinco encuentros que van del Torneo Apertura, mostrando una evidente merma en su nivel futbolístico a raíz de esta situación.
El punto de quiebre ocurrió frente a Platense. Tras advertirle al banco de suplentes "no puedo pisar", debió ser sustituido antes de completar los 90 minutos y se retiró con una bolsa de hielo envuelta en su tobillo derecho producto de un esguince.
Al finalizar ese encuentro, el propio jugador había sincerado su malestar: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible". Con apenas cinco días de descanso entre un partido y el otro, la recuperación a tiempo fue imposible.
Úbeda ante un partido clave para su continuidad en Boca
La ausencia de su principal figura representa un enorme problema para el entrenador Claudio Úbeda, quien es consciente de que el choque ante la Academia podría ser definitorio para su continuidad al mando del plantel.
Para rearmar el mediocampo y acompañar a Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón, el técnico maneja dos opciones concretas:
Milton Delgado: Es el candidato más lógico. El juvenil fue quien reemplazó a Paredes ante el Calamar, cuenta con el apoyo de los hinchas y es un volante central natural que ya demostró estar a la altura de la Primera División.
Tomás Belmonte: Se presenta como la principal alternativa, ya que es un jugador del gusto directo del entrenador.
