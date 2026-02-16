Alarma en Boca: qué lesión tienen Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar

image Leandro Paredes y Santiago Ascacibar terminaron con dolencias el duelo de Boca vs. Platense por el Torneo Apertura 2026

Poco tiempo de recuperación para el clásico

La principal preocupación en Boca radica en lo apretado del calendario, que prácticamente no deja margen para el descanso y la rehabilitación de los futbolistas.

El Xeneize volverá a salir a la cancha este mismo viernes, desde las 20:00 horas, cuando reciba a Racing en la Bombonera por la sexta fecha del campeonato.