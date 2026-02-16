Alarma en Boca: qué lesión tienen Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar
El Xeneize igualó 0-0 con el Calamar en la Bombonera y dos de sus figuras terminaron con dolencias. Preocupa el armado del equipo de Boca para recibir a Racing.
Boca Juniors empató 0-0 frente a Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura, pero el resultado y el flojo nivel futbolístico no fueron las únicas malas noticias para el Xeneize. Dos de sus principales figuras encendieron las alarmas en el cuerpo técnico tras finalizar el encuentro con diversas molestias físicas: Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.
Qué le pasó a Leandro Paredes
El mediocampista campeón del mundo comenzó a evidenciar dolor en su tobillo derecho durante la primera mitad del partido. Si bien intentó aguantar en el campo durante algunos minutos en el complemento, finalmente debió pedir el cambio.
Al finalizar el encuentro, Paredes reconoció la situación en declaraciones televisivas: "Vengo arrastrando una molestia". Además, las cámaras de la transmisión mostraron que el jugador se retiró al banco de suplentes y se le aplicó un vendaje con hielo en la zona afectada.
La dolencia de Santiago Ascacíbar
Por su parte, la situación de Ascacíbar apuntaría a una lesión de carácter muscular. En los minutos finales del empate en la Bombonera, el volante fue visto tocándose repetidamente la parte posterior de su pierna izquierda, e incluso debió elongar en pleno campo de juego para intentar aliviar la tensión.
Poco tiempo de recuperación para el clásico
La principal preocupación en Boca radica en lo apretado del calendario, que prácticamente no deja margen para el descanso y la rehabilitación de los futbolistas.
El Xeneize volverá a salir a la cancha este mismo viernes, desde las 20:00 horas, cuando reciba a Racing en la Bombonera por la sexta fecha del campeonato.
