No es Milton Delgado: Úbeda puede sorprender al Mundo Boca con el reemplazo de Paredes ante Racing

Este antecedente directo convierte a Belmonte en una amenaza real para las chances de Milton Delgado de ir desde el arranque frente a la "Academia".

¿Quién se queda con la cinta de capitán de Boca?

La salida de Paredes del once titular no solo resiente lo estrictamente futbolístico, sino también el liderazgo dentro del campo de juego. Desde que Edinson Cavani comenzó a ausentarse con mayor frecuencia, la cinta de capitán había quedado casi exclusivamente en poder del mediocampista de la Selección Argentina.

Sin embargo, el antecedente de La Plata también trae la respuesta a esta incógnita. Ante la ausencia de ambos referentes, Úbeda decidió cederle la responsabilidad a Miguel Merentiel.

La "Bestia" uruguaya es un líder probado en el plantel y ya sabe lo que pesa ese brazalete, puesto que supo ser el capitán del equipo en los exigentes duelos del Mundial de Clubes frente al Benfica y el Bayern Munich.