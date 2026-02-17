No es Milton Delgado: Úbeda puede sorprender al Mundo Boca con el reemplazo de Paredes ante Racing
Ante la baja del capitán de Boca por lesión, el DT evalúa alternativas. Un antecedente ante Estudiantes marca que un tapado podría ganarle la pulseada al pibe.
La confirmación del esguince de Leandro Paredes y su consecuente baja para el clásico de este viernes dejó un enorme vacío en el mediocampo xeneize. Si bien la lógica apunta al juvenil Milton Delgado como el reemplazante natural, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, evalúa dar un golpe de timón y sorprender a todos con su decisión.
IMPORTANTE: Baja sensible en Boca: Leandro Paredes sufrió un esguince y quedó descartado para el clásico ante Racing
El antecedente que ilusiona a Belmonte
Para anticipar la posible jugada del DT, hay que revisar sus decisiones previas. Un escenario casi idéntico se vivió en la fecha 14 del Torneo Clausura de 2025. En aquella oportunidad, Boca tenía que afrontar un duro partido como visitante frente a Estudiantes en el estadio UNO de La Plata.
Paredes no pudo jugar ese encuentro porque venía de recibir su quinta tarjeta amarilla ante Barracas Central, con el objetivo de "limpiarse" y no perderse el inminente Superclásico contra River.
Durante toda esa semana, la gran incógnita pasó por definir quién ocuparía su lugar. Si bien muchos pedían a otros volantes y Ander Herrera ganaba terreno en la consideración pública, el estratega xeneize tenía un as bajo la manga. Finalmente, Úbeda sorprendió al patear el tablero y darle la titularidad a Tomás Belmonte.
Este antecedente directo convierte a Belmonte en una amenaza real para las chances de Milton Delgado de ir desde el arranque frente a la "Academia".
¿Quién se queda con la cinta de capitán de Boca?
La salida de Paredes del once titular no solo resiente lo estrictamente futbolístico, sino también el liderazgo dentro del campo de juego. Desde que Edinson Cavani comenzó a ausentarse con mayor frecuencia, la cinta de capitán había quedado casi exclusivamente en poder del mediocampista de la Selección Argentina.
Sin embargo, el antecedente de La Plata también trae la respuesta a esta incógnita. Ante la ausencia de ambos referentes, Úbeda decidió cederle la responsabilidad a Miguel Merentiel.
La "Bestia" uruguaya es un líder probado en el plantel y ya sabe lo que pesa ese brazalete, puesto que supo ser el capitán del equipo en los exigentes duelos del Mundial de Clubes frente al Benfica y el Bayern Munich.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario