Cristian Espinoza habló de la posibilidad de volver a Boca: qué dijo

Y cerró: “Aprecio muchísimo haber tenido esa experiencia, esa posibilidad de vivir esa adrenalina, esa cosa de que si ganás 1 a 0 parece que todo está mal. La sensación es como que perdiste aún habiendo ganado. Es algo que como jugador hoy en día lo valoro, pero no creo que me hubiese modificado nada porque mis objetivos hoy en día eran otros. Y tengo en lo personal una deuda muy pendiente acá y me encantaría cumplirla”.

En la temporada y media como jugador de Boca, el delantero disputó un total de 19 encuentros, en los que convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 691 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, fue campeón de la Superliga 2017/18.