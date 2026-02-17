Cristian Espinoza habló de la posibilidad de volver a Boca: qué dijo
El actual futbolista de Nashville dejó claro su posición en caso de tener una nueva chance de volver al club en el que ganó un título y jugó durante 18 meses.
Cristian Espinoza supo vestir los colores de Boca luego de su brillante ciclo como jugador de Huracán, aunque las cosas en el cuadro azul y oro no salieron según lo esperado.
A poco para su debut en Nashville FC, el argentino dialogó con TyC Sports, donde le consultaron si desearía tener un nuevo paso por el xenienze y su respuesta sorprendió.
“No, la verdad que no. Obviamente que si un club así te llama es algo único. Yo que tuve la posibilidad de estar ahí, te puedo decir que estar en Boca es lo mismo que estar jugando en los grandes equipos de Europa. Es algo que solamente los que tuvieron la posibilidad de vivirlo en carne propia lo saben entender o apreciar”, comentó en primer lugar.
Luego agregó: “Es algo que solamente los que tuvieron la posibilidad de vivirlo en carne propia lo saben entender o apreciar. Pero siento que no me quedé con ninguna espina clavada más allá de no haber jugado lo que quise”.
“Todo lo que aprendí estando allá me hizo el tipo de jugador que soy hoy en día porque creo que mi mentalidad ha cambiado muchísimo desde mi paso por Boca. Estar en un club en el que te demandan ganar todos los partidos, en el que vos supuestamente le tenés que ganar 7 a 0 a todos los equipos con los que jugás y estar constantemente con esa mentalidad es algo que hoy en día aprecio muchísimo”, continuó.
Y cerró: “Aprecio muchísimo haber tenido esa experiencia, esa posibilidad de vivir esa adrenalina, esa cosa de que si ganás 1 a 0 parece que todo está mal. La sensación es como que perdiste aún habiendo ganado. Es algo que como jugador hoy en día lo valoro, pero no creo que me hubiese modificado nada porque mis objetivos hoy en día eran otros. Y tengo en lo personal una deuda muy pendiente acá y me encantaría cumplirla”.
En la temporada y media como jugador de Boca, el delantero disputó un total de 19 encuentros, en los que convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 691 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, fue campeón de la Superliga 2017/18.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario