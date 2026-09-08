Karim Benzema, sin salida de Arabia Saudita: por qué Olympique de Lyon no pudo repatriarlo

En ese contexto, Al-Hilal comunicó a Benzema que no podía ser registrado para disputar la liga saudí. Su participación quedaba limitada a la Champions asiática, una situación que terminó acelerando la salida del delantero. La decisión sorprendió todavía más porque poco tiempo antes, el 21 de agosto, Benzema había manifestado públicamente que tenía previsto continuar en la institución. Finalmente, el vínculo llegó a su fin y el francés quedó sin un club definido para afrontar la próxima etapa de su carrera.

Las tres opciones que tiene Benzema

A partir de ahora, el futuro del delantero parece concentrarse en tres caminos principales. El primero es encontrar una solución contractual que le permita volver al fútbol europeo, algo que actualmente aparece como la alternativa más complicada.

La segunda posibilidad consiste en permanecer en Arabia Saudita y buscar un nuevo equipo dentro de la competición, aprovechando la experiencia que acumuló durante sus últimos años en el país.

La tercera opción es todavía más drástica: evaluar el retiro profesional: cuenta con 38 años y posee un palmarés extraordinario. Entre sus mayores logros se encuentra el Balón de Oro obtenido en 2022 y una extensa etapa en el Real Madrid, donde conquistó múltiples títulos y se consolidó como uno de los delanteros más determinantes de su generación. Por eso, su próxima decisión tendrá un peso especial.