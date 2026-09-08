Karim Benzema, sin salida de Arabia Saudita: por qué Olympique de Lyon no pudo repatriarlo
El delantero francés dejó el Al-Hilal de común acuerdo, pero su situación contractual con la liga saudí le impide regresar fácilmente a Europa. Lyon intentó concretar su vuelta.
Karim Benzema atraviesa una situación inesperada después de ponerle punto final a su vínculo con Al-Hilal. El delantero francés acordó la rescisión de su contrato con el club saudí apenas siete meses después de su llegada, pero esa decisión no significa que haya recuperado automáticamente la libertad para elegir un nuevo destino.
El futbolista continúa vinculado contractualmente con la Saudi Pro League hasta 2030, una circunstancia que complicó especialmente cualquier intento de regreso al fútbol europeo. Entre los clubes que analizaron la posibilidad de incorporarlo apareció Olympique de Lyon, institución en la que se formó y desde donde dio sus primeros pasos como profesional.
El equipo francés buscó la posibilidad de concretar el regreso de una de las grandes figuras surgidas de su cantera, pero las restricciones contractuales terminaron frenando la operación. El director deportivo de Lyon, Matthieu Louis-Jean, explicó la situación con claridad: "Fue imposible porque su situación contractual lo impedía". La dificultad no estaba relacionada con la intención del club francés ni necesariamente con la voluntad del jugador, sino con el vínculo que todavía mantiene dentro de la estructura del fútbol saudí.
Benzema rescindió con Al-Hilal, pero sigue ligado a Arabia
La salida del atacante francés estuvo relacionada con una profunda renovación de la plantilla. El conjunto saudí realizó una fuerte inversión en el último mercado y destinó más de 200 millones para incorporar futbolistas, entre ellos Gabriel Martinelli, Crysencio Summerville y Ollie Watkins.
El plantel ya contaba con nombres de enorme jerarquía internacional como Bono, Theo Hernández, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic y Rúben Neves. La llegada de nuevos extranjeros generó un problema con el límite de jugadores que podían ser inscritos en la competición doméstica.
En ese contexto, Al-Hilal comunicó a Benzema que no podía ser registrado para disputar la liga saudí. Su participación quedaba limitada a la Champions asiática, una situación que terminó acelerando la salida del delantero. La decisión sorprendió todavía más porque poco tiempo antes, el 21 de agosto, Benzema había manifestado públicamente que tenía previsto continuar en la institución. Finalmente, el vínculo llegó a su fin y el francés quedó sin un club definido para afrontar la próxima etapa de su carrera.
Las tres opciones que tiene Benzema
A partir de ahora, el futuro del delantero parece concentrarse en tres caminos principales. El primero es encontrar una solución contractual que le permita volver al fútbol europeo, algo que actualmente aparece como la alternativa más complicada.
La segunda posibilidad consiste en permanecer en Arabia Saudita y buscar un nuevo equipo dentro de la competición, aprovechando la experiencia que acumuló durante sus últimos años en el país.
La tercera opción es todavía más drástica: evaluar el retiro profesional: cuenta con 38 años y posee un palmarés extraordinario. Entre sus mayores logros se encuentra el Balón de Oro obtenido en 2022 y una extensa etapa en el Real Madrid, donde conquistó múltiples títulos y se consolidó como uno de los delanteros más determinantes de su generación. Por eso, su próxima decisión tendrá un peso especial.
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