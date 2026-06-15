Banderazo argentino en Kansas: los hinchas ya viven la previa del debut ante Argelia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2066301903424610419?s=20&partner=&hide_thread=false ¡BANDERAZO EN ARGENTINO EN KANSAS! Los hinchas ya palpitan el debut de la Albiceleste ante Argelia en el Mundial. pic.twitter.com/kJx7th7hcH — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

Kansas City no cuenta con una comunidad argentina numerosa, pero desde que se confirmó que la Selección establecería allí su base durante el Mundial, el movimiento alrededor del equipo creció de manera exponencial. La expectativa aumentó aún más al conocerse que la ciudad sería sede de uno de los partidos del Grupo J, lo que impulsó la llegada de fanáticos desde distintas regiones cercanas.

Además del tradicional banderazo, para el lunes también está prevista una actividad especial vinculada a las raíces argentinas: un rodeo en homenaje a la cultura gaucha, pensado para acercar parte de las costumbres nacionales a los miles de hinchas que acompañarán al equipo. Mientras tanto, la ilusión sigue creciendo y Kansas City ya se tiñe de celeste y blanco a la espera del debut de la Selección Argentina en una nueva Copa del Mundo.