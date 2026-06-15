Banderazo argentino en Kansas: los hinchas ya viven la previa del debut ante Argelia
Miles de argentinos comenzaron a copar Kansas City antes del estreno de la Selección en el Mundial 2026. El lunes habrá un gran banderazo.
La cuenta regresiva para el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Kansas City. Los fanáticos albicelestes comenzaron a llenar las calles de la ciudad estadounidense, donde el equipo de Lionel Scaloni tiene instalado su campamento base y disputará uno de sus encuentros del Grupo J.
Con banderas, camisetas y cánticos, los hinchas argentinos empezaron a darle color a la previa del encuentro del próximo martes frente a Argelia, en el que la Albiceleste iniciará la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
Banderazo argentino en Kansas City: los hinchas ya viven la previa del debut ante Argelia
Si bien durante los próximos días continuarán las reuniones espontáneas de fanáticos en distintos puntos de la ciudad, la convocatoria principal será el lunes a las 18 (20 de Argentina) en el Mill Creek Park. Se espera que el evento reúna a miles de simpatizantes llegados desde distintos puntos de Estados Unidos y también desde Argentina para acompañar a la Selección en la antesala del debut mundialista.
La jornada contará además con diferentes actividades organizadas para la comunidad argentina. Entre ellas se destaca una fiesta musical con la participación del reconocido DJ Hernán Cattaneo, uno de los artistas más importantes de la escena electrónica nacional.
Kansas City no cuenta con una comunidad argentina numerosa, pero desde que se confirmó que la Selección establecería allí su base durante el Mundial, el movimiento alrededor del equipo creció de manera exponencial. La expectativa aumentó aún más al conocerse que la ciudad sería sede de uno de los partidos del Grupo J, lo que impulsó la llegada de fanáticos desde distintas regiones cercanas.
Además del tradicional banderazo, para el lunes también está prevista una actividad especial vinculada a las raíces argentinas: un rodeo en homenaje a la cultura gaucha, pensado para acercar parte de las costumbres nacionales a los miles de hinchas que acompañarán al equipo. Mientras tanto, la ilusión sigue creciendo y Kansas City ya se tiñe de celeste y blanco a la espera del debut de la Selección Argentina en una nueva Copa del Mundo.
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