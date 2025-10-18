Banfield logró un triunfo clave ante Independiente Rivadavia: se aleja del descenso

Independiente Rivadavia vs. Banfield: resultado en vivo

El elenco "Azul" llegó con la mente dividida: si bien tienen la mira puesta en el gran desafío de la semifinal de Copa Argentina contra River Plate el próximo viernes, no pueden permitirse descuidar la Liga. La Lepra necesitaba y sigue necesitando sumar de a tres para seguir en carrera tanto por la clasificación a las copas internacionales como por un lugar en los playoffs.

Banfield tampoco viene atravesando un buen momento. En el Sur de Buenos Aires había preocupación por la racha de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, con la alarmante cifra de solo un gol a favor en ese período. Afortunadamente para el Taladro, ese mal paso se cortó este sábado.

Hora: 15.45

Estadio: Independiente Rivadavia

Árbitro: Yael Falcón Pérez

TV: ESPN Premium