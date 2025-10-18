Banfield logró un triunfo clave ante Independiente Rivadavia: se aleja del descenso
Con urgencia de ganar y objetivos diferentes, la Lepra mendocina y el Taladro se vieron las caras este sábado, en el Estadio Bautista Gargantini. Los detalles.
Independiente Rivadavia cayó por 2-1 ante Banfield este sábado, en un duelo que le permite respirar al Taladro en la tabla de promedios y la anual. En el Estadio Bautista Gargantini, ambos se midieron en un choque correspondiente a la fecha 13 de la Zona A del Torneo Apertura, donde buscaron desesperadamente reencauzar su rumbo en el torneo, algo que parece habérsele dado al conjunto del sur bonaerense.
Con doble de Ríos y el descuento de Muñoz a favor de los mendocinos, el encuentro dejó al visitante cerca de la clasificación a los playoffs y más lejos de un posible descenso. En tanto, la Lepra mendocina quedó décimotercero en la tabla de la Zona A.
Los goles del duelo entre Independiente Rivadavia y Banfield
Independiente Rivadavia vs. Banfield: resultado en vivo
Independiente Rivadavia vs. Banfield: formaciones
Cómo llegaron Independiente Rivadavia y Banfield
El elenco "Azul" llegó con la mente dividida: si bien tienen la mira puesta en el gran desafío de la semifinal de Copa Argentina contra River Plate el próximo viernes, no pueden permitirse descuidar la Liga. La Lepra necesitaba y sigue necesitando sumar de a tres para seguir en carrera tanto por la clasificación a las copas internacionales como por un lugar en los playoffs.
Banfield tampoco viene atravesando un buen momento. En el Sur de Buenos Aires había preocupación por la racha de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, con la alarmante cifra de solo un gol a favor en ese período. Afortunadamente para el Taladro, ese mal paso se cortó este sábado.
Independiente Rivadavia vs. Banfield: datos del partido
- Hora: 15.45
- Estadio: Independiente Rivadavia
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- TV: ESPN Premium
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario