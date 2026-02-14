Banfield vs. Racing por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

banfield

La "Academia" de Gustavo Costas llega con un poco más de aire tras un inicio muy flojo que incluyó tres derrotas consecutivas (Gimnasia, Central y Tigre). Viene de conseguir su primer triunfo en el torneo el fin de semana pasado, ganándole 2-1 a Argentinos Juniors en el Cilindro, por lo que ahora tiene 3 puntos (1 victoria y 3 derrotas).