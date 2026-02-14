Banfield vs. Racing por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Con inicios bastante irregulares, la Academia visita al Taladro este sábado con el objetivo de levantar cabeza. Todos los detalles.
Este sábado, Banfield y Racing se ven las caras en el Sur por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Es un duelo de necesidades, ya que ambos equipos han tenido un arranque de campeonato bastante irregular.
El equipo de Pedro Troglio está en un momento de presión, no tanto por la tabla del torneo sino por los promedios, donde necesita sumar para no sufrir a fin de año.
Viene de una dura derrota 1-0 ante Belgrano en Córdoba en la fecha anterior y ahora suma 4 puntos (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas). Su único triunfo fue ante Estudiantes de Río Cuarto en la tercera fecha.
Cabe señalar que Santiago Esquivel está descartado por una contractura. Sin embargo, recupera a Nicolás Meriano tras cumplir sanción.
La "Academia" de Gustavo Costas llega con un poco más de aire tras un inicio muy flojo que incluyó tres derrotas consecutivas (Gimnasia, Central y Tigre). Viene de conseguir su primer triunfo en el torneo el fin de semana pasado, ganándole 2-1 a Argentinos Juniors en el Cilindro, por lo que ahora tiene 3 puntos (1 victoria y 3 derrotas).
Históricamente, a Racing le sienta bien el "Lencho" (ganó 3-1 la última vez que fue en 2025), pero su desafío actual es mantener la regularidad defensiva.
Probables formaciones del duelo
Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Banfield vs. Racing: datos del partido
- Hora: 17:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Florencio Sola
