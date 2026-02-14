Vélez quedó como líder de la Zona A tras igualar 1-1 con Defensa y Justicia por el Torneo Apertura
El "Fortín" y el "Halcón" se enfrentaron en un partido clave, en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.
Defensa y Justicia y Vélez, dos de los animadores de la Zona A, igualaron 1-1 este viernes en un partido clave, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se jugó desde las 22.15 horas de Argentina en el estadio Estadio Norberto Tito Tomaghello, con arbitraje de Fernando Echenique.
Goles del partido
Defensa abrió el marcador con un derechazo de Gutiérrez:
Vélez igualó el duelo:
Resultado en vivo:
Cómo llegaron Defensa y Justicia y Vélez a este duelo
Defensa y Justicia llega a este compromiso con el impulso de su reciente victoria 3 a 2 frente a Newell’s en Rosario, un resultado que lo mantiene prendido en la zona de vanguardia del Grupo A.
Pese a la buena cosecha de puntos, el equipo de Florencio Varela lidia con la falta de regularidad en el estilo ofensivo que intenta plasmar su técnico y, fundamentalmente, con las bajas sensibles de David Martínez y Abiel Osorio, quienes se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones.
En la vereda de enfrente se planta un Vélez Sarsfield que atraviesa un presente de plena confianza. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de dar un golpe de autoridad al vencer 2 a 1 a Boca Juniors en Liniers, una actuación que ratificó el gran nivel de Matías Pellegrini y Diego Valdés.
El "Fortín" arriba a este duelo en condición de invicto, sumando 10 unidades sobre 12 posibles, consolidándose como uno de los rivales más sólidos y difíciles de vulnerar en lo que va del torneo.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026
Datos de Defensa y Justicia vs. Vélez
- Hora: 22.15.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Sebastián Habib.
- Estadio: Norberto Tomaghello (Florencio Varela).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario