Huracán vs. Sarmiento por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Por la quinta fecha del Torneo Apertura, el Globo recibe al Verde de Junín, en busca de ingresar en los puestos de clasificación para la siguiente fase.
El duelo entre Huracán y Sarmiento de Junín se presenta como uno de los platos fuertes de este sábado 14 de febrero, con ambos equipos llegando envalentonados tras conseguir victorias importantes en la fecha pasada.
El equipo de Diego Martínez llega con el ánimo por las nubes después de quedarse con el clásico ante San Lorenzo (1-0 con gol de Jordy Caicedo). Actualmente, ocupa la 10° posición de la Zona B con 5 puntos y va en busca su segunda victoria consecutiva para meterse en el lote de arriba.
Cabe señalar que el Ducó es una verdadera fortaleza ante este rival; históricamente, Sarmiento nunca pudo ganar en Parque Patricios.
El conjunto dirigido por Facundo Sava también atraviesa un buen presente tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán en Junín. Hoy por hoy, está mejor ubicado que su rival, en la 6° posición con 6 puntos (2 victorias y 2 derrotas).
El desafío para este equipo es romper la racha negativa como visitante, condición en la que perdió sus dos encuentros en lo que va del torneo.
Cabe indicar que el "Colorado" no podrá contar con Gastón González, Joel Godoy ni Pablo Magnín, todos fuera por lesión.
Probables formaciones
Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Huracán vs. Sarmiento: datos del partido
- Hora: 19:45
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
