Barcelona iniciará acciones legales contra Florentino Pérez por sus acusaciones

La respuesta oficial de Barcelona para Florentino Pérez

Ante la gravedad de los dichos, el Barcelona emitió un comunicado a través de su sitio web oficial para informar que iniciarán acciones legales contra el mandatario blanco. En el escrito, los catalanes indicaron que su departamento legal está estudiando detenidamente las manifestaciones y acusaciones de Pérez para valorar los próximos pasos. La institución aseguró que informará adecuadamente sobre las decisiones que se adopten una vez que se complete el análisis de la rueda de prensa.