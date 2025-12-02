Barcelona vs. Atlético Madrid, por LaLiga de España: resultado en vivo
El líder busca sostener su ventaja frente a un Colchonero en alza que puede alcanzarlo si consigue un triunfo en el Camp Nou.
Barcelona y Atlético Madrid se medirán este martes a las 17 en el Camp Nou en un partido que, aunque corresponde a la fecha 19 de LaLiga, fue adelantado debido a la participación de ambos equipos en la Supercopa de España 2026, a disputarse en Arabia Saudita. El encuentro llega en un momento crucial para el torneo: el conjunto blaugrana, hoy único líder, está obligado a sumar para no abrirle la puerta a Real Madrid o Villarreal, que vienen pisándole los talones; mientras que el Atleti podría igualarlo en la cima si logra imponerse fuera de casa.
Los dirigidos por Hans-Dieter Flick llegan a esta cita después de un triunfo reparador frente a Alavés, resultado que les permitió retomar confianza tras una semana complicada en el plano internacional. La caída contundente ante Chelsea en Champions y el empate anterior contra Brujas habían generado dudas sobre su rendimiento en Europa, pero en el torneo local el equipo volvió a mostrar solidez. Con cuatro victorias consecutivas desde su derrota en el Clásico ante el Real Madrid, el Barça se mantiene firme, aunque sabe que un tropiezo podría ponerlo al alcance de sus perseguidores directos.
Atlético, por su parte, arribará a Barcelona en uno de sus mejores momentos de la temporada. Después de un arranque irregular, el conjunto de Diego Simeone hilvanó una racha que lo devolvió a la pelea grande: perdió solo uno de los últimos quince partidos y ganó los siete más recientes. La presencia de Julián Álvarez, en un nivel altísimo desde su llegada, se volvió un factor determinante en esta levantada. Si logra sumar de a tres, el Colchonero alcanzará a su rival en la tabla y reforzará su candidatura en la lucha por el título.
Además del atractivo futbolístico que caracteriza a este enfrentamiento, el partido será observado de cerca por lo que puede implicar para el resto de la temporada. Un triunfo local consolidaría el liderazgo culé, pero cualquier otro resultado podría reacomodar el campeonato de manera inmediata. Con ambos equipos pendientes de la Supercopa que se jugará en enero, este cruce adelantado se transformó en una prueba de fuerza para dos candidatos que llegan con ambiciones claras.
El duelo en el Camp Nou promete intensidad, tensión y objetivos bien definidos: el local necesita sostener su cima; la visita busca confirmarse como contendiente directo. Y en una Liga tan ajustada como la actual, un solo partido puede alterar todas las perspectivas rumbo al 2026.
Barcelona vs. Atlético Madrid: probables formaciones
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha. DT: Hans-Dieter Flick.
- Atlético Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher; Julián Álvarez y Álex Baena. DT: Diego Simeone.
Barcelona vs. Atlético Madrid: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Camp Nou.
- Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea.
- VAR: Javier Iglesias Villanueva.
- TV: DSports.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario