László Krasznahorkai tras el Nobel: por qué el autor sostiene que el mundo vive en un apocalipsis constante
El escritor húngaro reapareció en Barcelona y analizó las crisis globales. Descubrí su mirada sobre el rol del arte y la literatura en tiempos de incertidumbre.
Para muchos filósofos, escritores y pensadores, la historia de la humanidad siempre estuvo marcada por crisis, conflictos y momentos de incertidumbre. En esa línea se expresó el escritor húngaro László Krasznahorkai, quien tras recibir el Premio Nobel de Literatura reapareció públicamente en Barcelona para compartir una mirada profunda sobre el presente y el rumbo del mundo.
Durante su intervención en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el autor sostuvo que la sensación de vivir tiempos apocalípticos no es algo nuevo, sino una constante a lo largo de la historia.
A qué se refiere cuando habla del Apocalipsis
Lejos de referirse a una catástrofe final o a un evento repentino que marque el fin del mundo, Krasznahorkai explicó que el concepto de apocalipsis debe entenderse como un proceso continuo que atraviesa toda la historia humana. Desde su perspectiva, las sociedades siempre han transitado ciclos de caída, conflictos y reconstrucción, lo que genera la sensación de estar permanentemente al borde del colapso.
El escritor recordó que esta interpretación de su obra ya había sido señalada años atrás por la ensayista estadounidense Susan Sontag, quien llegó a describirlo como un “maestro del apocalipsis”. Esa caracterización volvió a aparecer cuando recibió el Nobel de Literatura, cuyo jurado destacó la capacidad de sus textos para explorar escenarios marcados por el caos y la incertidumbre sin perder de vista la potencia transformadora del arte.
En ese marco, Krasznahorkai planteó que, aunque el mundo atraviese momentos complejos —con conflictos políticos, tensiones sociales y crisis globales—, esas situaciones no son nuevas en la historia. Según su mirada, la humanidad siempre avanzó entre períodos de oscuridad y etapas de reconstrucción. Esa dinámica de caída y recuperación es, precisamente, lo que define el desarrollo histórico.
Por eso, a pesar de su mirada crítica sobre el presente, el autor sostiene que el arte y la literatura siguen siendo herramientas fundamentales para comprender la realidad. Para Krasznahorkai, las obras artísticas permiten observar el mundo con mayor profundidad y ofrecen una forma de reflexión que trasciende el ruido cotidiano, algo que también analizan filósofos y pensadores cuando intentan explicar cómo las sociedades enfrentan sus propios momentos de crisis.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario