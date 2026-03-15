László Krasznahorkai tras el Nobel: por qué el autor sostiene que el mundo vive en un apocalipsis constante

László Krasznahorkai 1

El escritor recordó que esta interpretación de su obra ya había sido señalada años atrás por la ensayista estadounidense Susan Sontag, quien llegó a describirlo como un “maestro del apocalipsis”. Esa caracterización volvió a aparecer cuando recibió el Nobel de Literatura, cuyo jurado destacó la capacidad de sus textos para explorar escenarios marcados por el caos y la incertidumbre sin perder de vista la potencia transformadora del arte.