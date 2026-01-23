Barracas Central vs. River por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Para compensar las siete bajas de peso, el equipo sumó nombres como Wilfredo Rivera y la jerarquía de Lucas Gamba, buscando sostener la competitividad en un mercado de pases complejo.

Formaciones de Barracas Central vs. River por el Torneo Apertura 2026

Barracas Central Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

Datos de Barracas Central vs. River

Hora : 17.00.

: 17.00. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Árbitro : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. Estadio : Claudio Fabián Tapia.