La particular comparación que hizo Juan Román Riquelme entre Martín Palermo y Edinson Cavani: qué dijo
El presidente de Boca Juniors recordó la lesión que "El Titán" sufrió en el 2000 para cotejarla con el actual estado del futbolista uruguayo.
El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, hizo una particular comparación entre Martín Palermo y Edinson Cavani al referirse al actual estado del futbolista uruguayo.
Durante una entrevista con el periodista Flavio Azzaro, Riquelme aseguró que “Cavani es un fuera de serie” y que quiere tenerlo todos los días en la cancha y festejar sus goles.
Sin embargo, el presidente de Boca reconoció que el futbolista uruguayo "está en una racha en la cual tenemos que ser conscientes que no es positiva. Está trabajando al máximo para ayudar al equipo”, sostuvo.
Fue allí que Riquelme hizo una curiosa comparación. “Me acuerdo que Palermo se rompió la rodilla en el 99. La Copa Libertadores del 2000 no la jugó. Jugó solamente los 90 con Palmeiras en Brasil y los 10 minutos con River que hizo un golazo. Yo no escuché todo ese mes de enero que estén hablando de que trayeran un 9 sí o sí“, recordó.
Boca atraviesa un inicio de mercado de pases que, lejos de ilusionar, genera preocupación en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Este sábado por la madrugada llegó un nuevo revés: un club rechazó la oferta por un futbolista que la institución xeneize había buscado con determinación en este período de transferencias, dejando prácticamente caída la operación. Con este, ya son cuatro los rechazos consecutivos que sufre el equipo de la Ribera, un dato que pone en alerta a toda la comisión directiva.
El panorama resulta alarmante: Boca ha tenido una racha adversa en sus negociaciones desde el arranque del año. La primera decepción llegó con Marino Hinestroza: tras un acuerdo preliminar, el jugador eligió jugar en Vasco Da Gama, dejando a la dirigencia boquense con las manos vacías. Después, con Alexis Cuello, Boca presentó dos ofertas formales a San Lorenzo, pero la respuesta fue tajante: “No, con Boca solo aceptamos el pago de la cláusula de 8 millones de dólares”, señalaron desde el club cuervo, lo que obligó a los xeneizes a desistir de cualquier negociación.
La intención de reforzar el ataque seguía vigente. Boca apuntaba a un delantero y a un extremo por ambas bandas. Por el primero se contactó con Banfield, mientras que por el segundo realizó una oferta a Fluminense: cinco millones de dólares por el 70% de la ficha del colombiano Kevin Serna. Sin embargo, la respuesta del club brasileño dejó congelada a la dirigencia de Riquelme.
En las últimas horas, la situación se confirmó con un nuevo golpe. Según informó el periodista César Luis Merlo, “Fluminense decidió no vender a Kevin Serna. Lo declaró intransferible y le comunicó a Boca que no desea desprenderse del delantero colombiano”. Además, se detalló que “El club brasileño no aceptó los u$s 5 millones que ofrecía Boca y además le propuso al jugador obtener una mejora salarial en su contrato para que juegue la Copa Libertadores con el club carioca. De este modo, pese a que tenía todo acordado, Boca con el jugador colombiano no se vestirá de azul y oro este año”.
