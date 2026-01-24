La particular comparación que hizo Juan Román Riquelme entre Martín Palermo y Edinson Cavani: qué dijo

La particular comparación que hizo Juan Román Riquelme entre Martín Palermo y Edinson Cavani

riquelme palermo cavani

Boca atraviesa un inicio de mercado de pases que, lejos de ilusionar, genera preocupación en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Este sábado por la madrugada llegó un nuevo revés: un club rechazó la oferta por un futbolista que la institución xeneize había buscado con determinación en este período de transferencias, dejando prácticamente caída la operación. Con este, ya son cuatro los rechazos consecutivos que sufre el equipo de la Ribera, un dato que pone en alerta a toda la comisión directiva.

El panorama resulta alarmante: Boca ha tenido una racha adversa en sus negociaciones desde el arranque del año. La primera decepción llegó con Marino Hinestroza: tras un acuerdo preliminar, el jugador eligió jugar en Vasco Da Gama, dejando a la dirigencia boquense con las manos vacías. Después, con Alexis Cuello, Boca presentó dos ofertas formales a San Lorenzo, pero la respuesta fue tajante: “No, con Boca solo aceptamos el pago de la cláusula de 8 millones de dólares”, señalaron desde el club cuervo, lo que obligó a los xeneizes a desistir de cualquier negociación.

La intención de reforzar el ataque seguía vigente. Boca apuntaba a un delantero y a un extremo por ambas bandas. Por el primero se contactó con Banfield, mientras que por el segundo realizó una oferta a Fluminense: cinco millones de dólares por el 70% de la ficha del colombiano Kevin Serna. Sin embargo, la respuesta del club brasileño dejó congelada a la dirigencia de Riquelme.

En las últimas horas, la situación se confirmó con un nuevo golpe. Según informó el periodista César Luis Merlo, “Fluminense decidió no vender a Kevin Serna. Lo declaró intransferible y le comunicó a Boca que no desea desprenderse del delantero colombiano”. Además, se detalló que “El club brasileño no aceptó los u$s 5 millones que ofrecía Boca y además le propuso al jugador obtener una mejora salarial en su contrato para que juegue la Copa Libertadores con el club carioca. De este modo, pese a que tenía todo acordado, Boca con el jugador colombiano no se vestirá de azul y oro este año”.