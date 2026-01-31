Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Huracán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Huracán por el Torneo Apertura.
En otro de los duelos de equipos necesitados de victorias en lo que va del año, Atlético Tucumán y Huracán chocan este sábado en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22 horas de Argentina en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, con arbitraje de Felipe Viola. Se podrá ver por ESPN Premium.
El conjunto dirigido por Hugo Colace llega con la necesidad de validar en los puntos la superioridad que, por momentos, mostró en el juego. Pese a una pretemporada auspiciosa en Uruguay, el inicio del Apertura fue esquivo: sufrió una caída cargada de polémicas ante Independiente Rivadavia y no logró romper el cero en el Clásico del Norte frente a Central Córdoba.
Por su parte, el ciclo de Diego Martínez en el "Globo" no ha tenido el arranque esperado en cuanto a resultados. Huracán apenas pudo rescatar una unidad frente a un Banfield diezmado y viene de sufrir un duro golpe ante Independiente Rivadavia, en un partido que se le escapó de las manos tras haber estado en ventaja.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026
Atlético Tucumán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Huracán: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
