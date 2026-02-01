Atlético Tucumán y Huracán no se sacaron ventajas: empate 1-1 a puro penal y VAR

El primero fue de Atlético Tucumán

El primer tiempo fue parejo, aunque el conjunto de Parque Patricios contó con las chances más claras en el juego abierto. Sin embargo, la emoción llegó sobre el cierre de la etapa inicial: a los 45+3, el VAR detectó una falta de Leonardo Gil sobre Nicolás Laméndola dentro del área. Leandro Díaz se hizo cargo de la ejecución y, con un remate cruzado, puso el 1-0 parcial para el "Decano".