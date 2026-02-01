Atlético Tucumán y Huracán no se sacaron ventajas: empate 1-1 a puro penal y VAR
Atlético Tucumán y Huracán igualaron en el José Fierro con goles de Leandro Díaz y Jordy Caicedo, ambos desde los doce pasos. Los dos siguen sin ganar.
Atlético Tucumán y Huracán empataron 1-1 en el estadio Monumental José Fierro, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El partido estuvo marcado por las intervenciones de la tecnología, ya que los dos goles llegaron a través de penales sancionados a instancias del VAR.
El primero fue de Atlético Tucumán
El primer tiempo fue parejo, aunque el conjunto de Parque Patricios contó con las chances más claras en el juego abierto. Sin embargo, la emoción llegó sobre el cierre de la etapa inicial: a los 45+3, el VAR detectó una falta de Leonardo Gil sobre Nicolás Laméndola dentro del área. Leandro Díaz se hizo cargo de la ejecución y, con un remate cruzado, puso el 1-0 parcial para el "Decano".
La reacción del Globo
En el complemento, Atlético intentó administrar la ventaja, pero Huracán comenzó a crecer y a jugar más cerca del arco de Luis Ingolotti. La insistencia tuvo premio a los 17 minutos, cuando otra revisión del VAR derivó en un nuevo penal, esta vez por una infracción de Ignacio Galván sobre Juan Bisanz.
Jordy Caicedo no falló desde los doce pasos y decretó el empate con un potente disparo a la escuadra derecha. El tramo final fue de ida y vuelta, con situaciones para ambos, incluido un cabezazo de Díaz que se fue desviado en tiempo de descuento.
El pitazo final de Felipe Viola selló un reparto de puntos que deja sensaciones encontradas: tanto Atlético Tucumán como Huracán acumulan dos unidades en la tabla y siguen buscando su primera victoria en el campeonato.
