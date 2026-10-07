Barras y sabotaje en el Monumental: la emboscada de River a la AFA en la fiesta de despedida de Lionel Messi

En una decisión que llamó poderosamente la atención por la logística de seguridad que suele rodar a estos eventos, Los Borrachos del Tablón ingresaron sin mayores inconvenientes al estadio.

La barra brava de River fue estratégicamente distribuida en ambas cabeceras con una misión clara: apenas comenzó a desarrollarse el evento, desataron una feroz y coordinada ola de insultos y cánticos en contra de Chiqui Tapia y la AFA, rompiendo por completo el clima festivo que exigía la ocasión.

El sabotaje técnico desde adentro:

El segundo flanco de la ofensiva se ejecutó desde las entrañas mismas de la organización técnica. El gerente de infraestructura de la gestión de Di Carlo, Rodrigo Pecollo, fue señalado como el cerebro operativo de un boicot sistemático al desarrollo del homenaje.

El plan comenzó a ejecutarse con cortes intencionales en el sistema de audio, generando baches de silencio perfectamente calculados para permitir que los insultos bajados desde las tribunas retumbasen con fuerza en todo el estadio.

Pero la situación escaló aún más: le cortaron el micrófono a Sergio Goycochea, quien conducía la ceremonia oficial, y remataron la faena haciéndole lo propio al Grupo Cali y a Sergio Torres, la banda de cumbia favorita de Lionel Messi.

Con este último movimiento, no sólo buscaron vaciar de contenido y deslucir el espectáculo artístico, sino también cargar de manera directa contra la productora encargada y, fundamentalmente, golpear la imagen de la AFA como organizadora del evento.

La jugada maestra de Di Carlo y su entorno dejó en evidencia que la guerra fría entre el poder de Núñez y la calle Viamonte ya no se disimula ni siquiera ante la figura intocable del mejor jugador del mundo. Una noche inolvidable en lo deportivo, pero marcada a fuego por el fuego cruzado de la política dirigencial.