Lionel Messi fue nombrado socio honorario de River: carnet y camiseta con su nombre

Desde las redes oficiales del club celebraron el histórico momento con un mensaje dedicado al astro: “En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!”.