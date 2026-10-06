Lionel Messi fue nombrado socio honorario de River: carnet y camiseta con su nombre
En la previa a la histórica despedida, el presidente Stefano Di Carlo le entregó al astro rosarino una camiseta "millonaria", junto al carnet y una plaqueta.
En una jornada cargada de emoción infinita y sorpresas inolvidables en la previa de su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi recibió un reconocimiento especial que trascendió la camiseta albiceleste: fue nombrado oficialmente socio honorario de River.
El anuncio oficial se realizó este martes en el estadio Monumental, en un marco institucional exclusivo donde el mejor jugador de todos los tiempos estuvo acompañado por el presidente de la institución de Núñez, Stefano Di Carlo.
Durante la ceremonia íntima previa al encuentro, el capitán recibió los atributos que lo vinculan para siempre con el club: el carnet oficial que lo distingue como Socio Honorario, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con el dorsal número 10 en la espalda.
Desde las redes oficiales del club celebraron el histórico momento con un mensaje dedicado al astro: “En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!”.
De este modo, el estadio de River no sólo alberga el último baile del 10 con la Selección, sino que desde este martes pasa a ser formalmente la casa de un socio de lujo e inmortal para la historia del fútbol argentino.
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