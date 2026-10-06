"Gracias para siempre, capitán": el emotivo homenaje de River y sus campeones del mundo para Lionel Messi

Este reconocimiento institucional de River cobra un valor muy especial al ser el estadio Monumental el escenario elegido para albergar la última función del capitán vestido de celeste y blanco. Con un marco multitudinario en las tribunas y el acompañamiento de sus compañeros de gesta, la fiesta en Núñez promete ser el broche de oro para una era dorada de 21 años que quedará marcada para siempre en la memoria de los futbolistas y los hinchas.