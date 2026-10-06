"Gracias para siempre, capitán": el emotivo homenaje de River y sus campeones del mundo para Lionel Messi
En la previa del partido despedida, la cuenta del Millonario compartió un conmovedor video donde varios referentes albicelestes despiden al 10.
El Estadio Monumental se viste de gala para vivir una de las jornadas más emotivas en la historia del fútbol argentino. En la antesala del encuentro amistoso frente a Benín que marcará el adiós definitivo de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, las muestras de cariño y gratitud no se hicieron esperar.
Entre los reconocimientos más destacados, River publicó un sentido homenaje en sus redes sociales enfocado en el mensaje de los futbolistas que se consagraron campeones del mundo en Qatar 2022 y tienen un fuerte sentido de pertenencia con la institución de Núñez.
A través de sus canales oficiales en la plataforma X, la cuenta del conjunto Millonario difundió una pieza audiovisual bajo el lema "Gracias para siempre, capitán". Allí, referentes de la Albiceleste que se formaron o tuvieron un paso glorioso por la Banda como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Ángel Correa, Thiago Almada y Lucas Martínez Quarta le dedicaron emotivas palabras de despedida y agradecimiento al capitán del seleccionado nacional.
El emotivo homenaje de River y sus campeones del mundo para Lionel Messi
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Las conmovedoras declaraciones de sus compañeros de batallas reflejan el impacto y el legado imborrable de la Pulga en el grupo que alcanzó la gloria en el Lusail Stadium. Los protagonistas resaltaron la figura del rosarino tanto dentro del campo de juego como en la intimidad del vestuario, destacando su liderazgo humano, su humildad y la perseverancia para guiar al país a levantar nuevamente la Copa del Mundo tras una larga espera.
Este reconocimiento institucional de River cobra un valor muy especial al ser el estadio Monumental el escenario elegido para albergar la última función del capitán vestido de celeste y blanco. Con un marco multitudinario en las tribunas y el acompañamiento de sus compañeros de gesta, la fiesta en Núñez promete ser el broche de oro para una era dorada de 21 años que quedará marcada para siempre en la memoria de los futbolistas y los hinchas.
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