Boca y una estadística que mete presión: su impresionante récord en los penales
El Xeneize volvió a imponerse desde los doce pasos, esta vez ante Vélez, y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Ostentan una efectividad histórica.
Boca volvió a encontrar en los penales una vía para continuar con vida en la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena empató 0-0 con Vélez durante los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes y terminó consiguiendo la clasificación después de imponerse 4-3 en la tanda.
Una vez más, el conjunto de La Ribera confirmó una característica que lo acompaña desde hace décadas: su enorme capacidad para resolver partidos cuando todo queda reducido a una serie de ejecuciones desde los doce pasos.
Boca, especialista en definiciones desde los 12 pasos
La figura determinante en esta oportunidad fue Álvaro Montero. El arquero colombiano tuvo una actuación decisiva al detener dos remates durante la definición y se convirtió en uno de los principales responsables de que los de azul y oro pudieran dejar atrás al Fortín y avanzar a los cuartos de final del certamen.
Pero el dato que explica por qué los penales generan tanta confianza va mucho más allá de lo sucedido ante Vélez. A lo largo de su historia, el Xeneize disputó 65 tandas y consiguió ganar 46 de ellas, mientras que perdió 19. Esos números representan una efectividad del 70,7%, una cifra que refleja la enorme fortaleza del club en este tipo de instancias.
Un récord todavía más contundente en la Copa Argentina
La estadística adquiere una dimensión todavía mayor cuando se analiza exclusivamente la Copa Argentina: disputó 15 definiciones por penales desde que participa en la competencia y logró quedarse con la victoria en 13 oportunidades. Solamente sufrió dos eliminaciones por esta vía, lo que le permite alcanzar una efectividad del 86,67%.
Ese porcentaje lo convierte en el equipo más eficaz de la historia del torneo cuando las clasificaciones deben resolverse desde el punto penal. Si bien hay otros clubes que acumulan una mayor cantidad de tandas ganadas, ninguno presenta una relación de victorias tan elevada en comparación con las veces que debió recurrir a esta instancia.
Rosario Central, Talleres y Huracán, por ejemplo, acumulan 16 triunfos en tandas de penales dentro de la Copa Argentina. Sin embargo, sus porcentajes son inferiores a los de Boca: el Canalla tiene una efectividad del 62,50%, mientras que el conjunto cordobés y el Globo alcanzan el 56,25%.
La diferencia deja en claro la particularidad del Xeneize. No es el club que más tandas ganó en términos absolutos, pero sí el que presenta el mejor rendimiento porcentual entre quienes atravesaron esta clase de definiciones en la competencia.
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