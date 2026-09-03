Boca y una estadística que mete presión: su impresionante récord en los penales

Ese porcentaje lo convierte en el equipo más eficaz de la historia del torneo cuando las clasificaciones deben resolverse desde el punto penal. Si bien hay otros clubes que acumulan una mayor cantidad de tandas ganadas, ninguno presenta una relación de victorias tan elevada en comparación con las veces que debió recurrir a esta instancia.

Rosario Central, Talleres y Huracán, por ejemplo, acumulan 16 triunfos en tandas de penales dentro de la Copa Argentina. Sin embargo, sus porcentajes son inferiores a los de Boca: el Canalla tiene una efectividad del 62,50%, mientras que el conjunto cordobés y el Globo alcanzan el 56,25%.

La diferencia deja en claro la particularidad del Xeneize. No es el club que más tandas ganó en términos absolutos, pero sí el que presenta el mejor rendimiento porcentual entre quienes atravesaron esta clase de definiciones en la competencia.