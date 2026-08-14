Belgrano vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Pirata" viene de sumar su primera victoria de visitante y recibe a Independiente Rivadavia, que consiguió un valioso empate en Brasil por la Libertadores. Los detalles en la nota.
Belgrano e Independiente Rivadavia juegan este sábado, desde las 19, en Córdoba, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por ESPN Premium.
El "Pirata" llega con la confianza en alza luego de conseguir su primer triunfo como visitante en el campeonato ante Banfield. Su única victoria anterior había sido en el debut ante Rosario Central, mientras que luego cosechó un empate y una derrota, por lo que buscará darle continuidad a su recuperación ante su gente.
Enfrente estará Independiente Rivadavia, que atraviesa una semana especial luego de rescatar un valioso empate ante Fluminense en Brasil, por la Copa Libertadores. De esta manera, el conjunto mendocino quedó bien parado de cara a la revancha, que se disputará la próxima semana en Mendoza.
El encuentro en Córdoba tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa, quien estará acompañado por Damián Espinoza y Joaquín Badano como asistentes. Enzo Gutiérrez será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
Formaciones de Belgrano vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
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