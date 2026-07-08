Zlatan Ibrahimovic se deshizo en elogios para Lionel Messi tras la remontada épica ante Egipto: "Animal"

En el minuto 79, asistió con un centro preciso a Cristian "Cuti" Romero para marcar el descuento (1-2).Gol del empate.

Cuatro minutos después, a los 83', capturó un rebote en el área y anotó el 2-2 parcial con una volea.

El triunfo definitivo y el pase a cuartos de final se selló en el tiempo de descuento (90+2') gracias a un cabezazo de Enzo Fernández.

Con este tanto, Messi alcanzó los 8 goles en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los máximos anotadores del certamen junto a figuras que compiten al máximo nivel.

El próximo desafío de Argentina en los cuartos de final será ante Suiza.