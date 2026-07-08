Zlatan Ibrahimovic se deshizo en elogios para Lionel Messi tras la remontada épica ante Egipto: "Animal"
El exdelantero sueco quedó impactado por el rendimiento del capitán argentino.
Zlatan Ibrahimovic llenó de elogios a Lionel Messi tras la remontada de la Selección Argentina por 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.
El exdelantero sueco, actual comentarista de televisión, quedó impactado por el rendimiento del capitán argentino, quien lideró la reacción de su equipo cuando perdía 2-0 a poco más de diez minutos del final del encuentro disputado en Atlanta.
Las frases destacadas de Zlatan Ibrahimovic
Durante la transmisión oficial en cadenas como FOX Sports y CBS Sports Golazo, Ibrahimovic dejó varias declaraciones contundentes que se volvieron virales en redes sociales:
- "Messi se convirtió en un animal y nadie pudo atraparlo".
- "Es el mismo Messi que yo vi con mis propios ojos".
- "Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida".
- "Ya ganó el Mundial, Balón de Oro, todo, y aún quiere más".
- "Es realmente impresionante ver lo emocional que es para él".
Video: Zlatan Ibrahimovic se deshizo en elogios para Lionel Messi
El encuentro tuvo una alta carga dramática para el astro argentino, quien pasó de la frustración a la euforia.
En el primer tiempo, el arquero egipcio le contuvo un penal que pudo haber cambiado el desarrollo inicial.
En el minuto 79, asistió con un centro preciso a Cristian "Cuti" Romero para marcar el descuento (1-2).Gol del empate.
Cuatro minutos después, a los 83', capturó un rebote en el área y anotó el 2-2 parcial con una volea.
El triunfo definitivo y el pase a cuartos de final se selló en el tiempo de descuento (90+2') gracias a un cabezazo de Enzo Fernández.
Con este tanto, Messi alcanzó los 8 goles en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los máximos anotadores del certamen junto a figuras que compiten al máximo nivel.
El próximo desafío de Argentina en los cuartos de final será ante Suiza.
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