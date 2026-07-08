Rivaldo elogió la reacción de Argentina y se rindió a los pies de Lionel Messi: "Lo dejan todo"
El histórico campeón del mundo con Brasil destacó la remontada de la Selección Argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 a través de sus redes sociales.
La inolvidable victoria de la Selección Argentina por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no solo generó repercusión entre los hinchas argentinos, sino también entre grandes figuras de la historia del fútbol. Uno de los que no ocultó su admiración por la actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni fue Rivaldo, quien utilizó sus redes sociales para destacar la entrega de la Albiceleste y, especialmente, el liderazgo de Lionel Messi.
El conjunto argentino protagonizó una remontada que rápidamente dio la vuelta al mundo. Después de estar dos goles abajo cuando restaban apenas 15 minutos para el cierre del encuentro, consiguió revertir el resultado y clasificarse a los cuartos de final, donde ahora enfrentará a Suiza en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.
La actuación del campeón del mundo despertó el reconocimiento de numerosos protagonistas del fútbol internacional. Entre ellos apareció Rivaldo, una de las máximas figuras de Brasil y pieza clave en la conquista de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, quien publicó un extenso mensaje valorando el carácter que mostró Argentina en un momento límite.
Los elogios de Rivaldo para Lionel Messi y la Selección Argentina
En el inicio de su publicación, el exmediocampista resaltó la actitud del equipo durante la remontada. "¡Qué garra, qué afán de victoria, qué espíritu de lucha y qué entrega total por parte de todos! Eso es exactamente lo que los aficionados quieren ver en el campo durante un Mundial", escribió, dejando en claro su admiración por la respuesta futbolística y anímica del conjunto nacional.
Rivaldo también dedicó un párrafo especial a Lionel Messi, quien volvió a ser determinante en un partido decisivo y continúa ampliando su legado en las Copas del Mundo. El brasileño destacó tanto la calidad futbolística del capitán argentino como su compromiso con la camiseta a los 39 años.
"Está de más decirlo: Leo Messi es increíble. ¡Qué jugador! A sus 39 años, disputando su sexto Mundial, sigue demostrando la misma pasión por la camiseta argentina: celebrando, luchando, derramando lágrimas y —una vez más— resultando decisivo", expresó el exfutbolista.
Lejos de considerar que sus palabras podían generar polémica por la histórica rivalidad entre Argentina y Brasil, Rivaldo aclaró que reconocer el mérito del rival no altera el sentimiento que mantiene por la Verdeamarela. En ese sentido, dejó un mensaje que fue ampliamente celebrado por los fanáticos del fútbol.
"Soy brasileño, amo a mi país y siempre apoyaré a nuestra selección. La rivalidad es parte del fútbol, pero también sé reconocer y admirar un gran partido y a un equipo que lo deja todo en la cancha. Partidos como este engrandecen el deporte y están a la altura de un escenario mundialista. Felicidades a Argentina por su clasificación", manifestó.
Sus declaraciones tuvieron una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el reconocimiento de una figura emblemática del fútbol brasileño hacia el seleccionado argentino y, especialmente, hacia Messi, con quien compartió la admiración de distintas generaciones.
Mientras tanto, Brasil atraviesa un presente muy diferente. La selección pentacampeona quedó eliminada en los octavos de final frente a Noruega y volvió a despedirse antes de lo esperado. De mantenerse esa sequía, en el Mundial de 2030 se cumplirán 28 años desde la última consagración mundial de la Canarinha, obtenida precisamente con Rivaldo como una de sus grandes figuras en Corea-Japón 2002.
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