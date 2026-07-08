Rivaldo elogió la reacción de Argentina y se rindió a los pies de Lionel Messi: "Lo dejan todo"

"Está de más decirlo: Leo Messi es increíble. ¡Qué jugador! A sus 39 años, disputando su sexto Mundial, sigue demostrando la misma pasión por la camiseta argentina: celebrando, luchando, derramando lágrimas y —una vez más— resultando decisivo", expresó el exfutbolista.

Lejos de considerar que sus palabras podían generar polémica por la histórica rivalidad entre Argentina y Brasil, Rivaldo aclaró que reconocer el mérito del rival no altera el sentimiento que mantiene por la Verdeamarela. En ese sentido, dejó un mensaje que fue ampliamente celebrado por los fanáticos del fútbol.

"Soy brasileño, amo a mi país y siempre apoyaré a nuestra selección. La rivalidad es parte del fútbol, pero también sé reconocer y admirar un gran partido y a un equipo que lo deja todo en la cancha. Partidos como este engrandecen el deporte y están a la altura de un escenario mundialista. Felicidades a Argentina por su clasificación", manifestó.

Sus declaraciones tuvieron una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el reconocimiento de una figura emblemática del fútbol brasileño hacia el seleccionado argentino y, especialmente, hacia Messi, con quien compartió la admiración de distintas generaciones.

Mientras tanto, Brasil atraviesa un presente muy diferente. La selección pentacampeona quedó eliminada en los octavos de final frente a Noruega y volvió a despedirse antes de lo esperado. De mantenerse esa sequía, en el Mundial de 2030 se cumplirán 28 años desde la última consagración mundial de la Canarinha, obtenida precisamente con Rivaldo como una de sus grandes figuras en Corea-Japón 2002.