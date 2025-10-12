El grosero error de Franco Armani que permitió el gol de Sarmiento y complicó a River en el Monumental
El experimentado arquero dio un rebote insólito tras un remate sin peligro de Vigo y Morales aprovechó para marcar de caño el 1-0 del visitante en Núñez.
River vivió una verdadera pesadilla a la media hora del primer tiempo ante Sarmiento de Junín, por una jugada que dejó sin palabras a los hinchas en el estadio Monumental. El encargado de la acción desafortunada fue Franco Armani, quien cometió un error insólito que le permitió al conjunto visitante ponerse en ventaja de manera totalmente sorpresiva cuándo el local estaba siendo muy superior dentro de la cancha.
Todo comenzó con un remate sin peligro de Alex Vigo, que parecía irse desviado y fuera del arco. Sin embargo, el arquero millonario dio un rebote inexplicable, dejando la pelota servida en el área chica. Allí apareció Iván Morales, que definió de caño para marcar el 1-0 de Sarmiento y silenciar a todo Núñez. Además, significó una especie de revancha para el delantero chileno que venía de fallar un penal clave ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la fecha anterior de este Torneo Clausura 2025 que está más apasionante que nunca.
El tanto del delantero chileno encendió las alarmas en el equipo de Marcelo Gallardo, que no encontraba claridad en el juego y debió remar desde atrás para intentar revertir el marcador. Mientras tanto, los dirigidos por Facundo Sava aprovecharon el desconcierto rival y se replegaron con orden, defendiendo con firmeza la ventaja conseguida que, hasta el momento, es clave para el equipo de Junín que se encuentra peleando en la zona de abajo.
El error de Armani, uno de los más experimentados y referentes del plantel, se transformó rápidamente en tendencia en redes sociales y reavivó el debate sobre el nivel del arquero en el último tramo del torneo. Sin embargo, la banca para el Pulpo es muy grande y los hinchas entienden que se trata de un error aislado.
