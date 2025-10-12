El grosero error de Franco Armani que permitió el gol de Sarmiento y complicó a River en el Monumental

Todo comenzó con un remate sin peligro de Alex Vigo, que parecía irse desviado y fuera del arco. Sin embargo, el arquero millonario dio un rebote inexplicable, dejando la pelota servida en el área chica. Allí apareció Iván Morales, que definió de caño para marcar el 1-0 de Sarmiento y silenciar a todo Núñez. Además, significó una especie de revancha para el delantero chileno que venía de fallar un penal clave ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la fecha anterior de este Torneo Clausura 2025 que está más apasionante que nunca.