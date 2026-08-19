Boca enfrentará a San Pablo en Brasil con la misión de romper una larga racha adversa
Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el equipo se mide ante el gigante paulista con un pagaré pesado: lleva diez partidos sin victorias en territorio brasileño.
Luego de superar con autoridad a Recoleta, Boca dio el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ya piensa en uno de los cruces más exigentes del continente. Enfrente estará San Pablo, pero el rival de turno no será el único obstáculo. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena deberá luchar contra sus propios demonios en tierras brasileñas, donde atraviesa la peor sequía de toda su historia.
El dato preocupa al mundo xeneize: acumula diez presentaciones consecutivas en Brasil sin sumar de a tres. Para encontrar la última alegría fuera de casa en ese país hay que viajar en el tiempo hasta el 2 de diciembre de 2020, cuando venció 1-0 a Internacional de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores, con aquel recordado gol de Carlos Tevez en homenaje a Diego Armando Maradona.
Desde ese festejo bajo el mando de Miguel Ángel Russo, el periplo en suelo verdeamarelo se transformó en una verdadera pesadilla. En esta racha adversa, el conjunto de La Boca sufrió caídas duras y empates agridulces, con un saldo lapidario de apenas 5 goles convertidos y 16 recibidos.
Esta seguidilla de diez encuentros supera los peores registros anteriores de la institución, que registraba ocho partidos sin ganar entre 1993 y 1997, y siete entre 2012 y 2019. El antecedente más reciente se dio el pasado 28 de abril de este año, cuando tropezó 1-0 frente a Cruzeiro por la fase de grupos de la Libertadores, una derrota envuelta en polémicas arbitrales que además le cortó un invicto de 14 cotejos.
El historial reciente en Brasil incluye noches amargas: caídas ante Santos (3-0 y 1-0), la eliminación por penales frente a Atlético Mineiro tras dos goles anulados por el VAR, cruces apretados con Corinthians, la recordada final perdida ante Fluminense en el Maracaná, caídas ante Fortaleza y Cruzeiro por Sudamericana 2024, y el mencionado tropiezo de este año en Belo Horizonte.
Ahora, la cita en el mítico Morumbí representa mucho más que un pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana. Boca está ante la oportunidad perfecta de dar un golpe sobre la mesa, derribar un estigma que lleva casi seis años y reescribir su historia en el plano internacional.
Uno por uno, los partidos que conforman la peor racha de Boca en Brasil
- 13/01/2021 - Santos 3-0 Boca | Semifinal (vuelta) Copa Libertadores 2020
- 11/05/2021 - Santos 1-0 Boca | Fase de grupos Copa Libertadores 2021
- 20/07/2021 - Atlético Mineiro 0 (3) - 0 (1) Boca | Octavos de final (vuelta) Copa Libertadores 2021
- 26/04/2022 - Corinhians 2-0 Boca | Fase de grupos Copa Libertadores 2022
- 26/06/2022 - Corinthians 0-0 Boca | Octavos de final (ida) Copa Libertadores 2022
- 05/10/2023 - Palmeiras 1 (2) - 1 (4) Boca | Semifinal (vuelta) Copa Libertadores 2023
- 04/11/2023 - Fluminense 2-1 Boca | Final Copa Libertadores 2023
- 25/04/2024 - Fortaleza 4-2 Boca | Fase de grupos Copa Sudamericana 2024
- 22/08/2024 - Cruzeiro 2 (5) - 1 (4) Boca | Octavos de final Copa Sudamericana 2024
- 28/04/2026 - Cruzeiro 1-0 Boca | Fase de grupos Copa Libertadores 2026
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