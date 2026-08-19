Boca enfrentará a San Pablo en Brasil con la misión de romper una larga racha adversa

Luego de superar con autoridad a Recoleta, Boca dio el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ya piensa en uno de los cruces más exigentes del continente. Enfrente estará San Pablo, pero el rival de turno no será el único obstáculo. El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena deberá luchar contra sus propios demonios en tierras brasileñas, donde atraviesa la peor sequía de toda su historia.