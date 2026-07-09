Boca espera la oferta para definir la venta del Changuito Zeballos mientras Napoli avanza
El delantero ya tendría un acuerdo con el conjunto italiano para continuar su carrera en Europa. Ahora resta que el campeón de la Serie A presente una propuesta formal al Xeneize.
El futuro de Exequiel Zeballos parece estar cada vez más lejos de Boca. Después de varias semanas de rumores y negociaciones, desde Italia aseguran que el extremo alcanzó un entendimiento con Napoli para incorporarse al club en este mercado de pases. De esta manera, solo resta que la institución italiana avance oficialmente con una oferta para intentar cerrar una operación que el Xeneize ya veía venir desde hace tiempo.
La posibilidad de una salida comenzó a tomar fuerza apenas terminó la primera parte de la temporada. El propio futbolista entendía que este era el momento indicado para dar el salto al fútbol europeo y, puertas adentro del club, esa intención nunca fue un secreto. Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico eran conscientes de que el atacante analizaba seriamente cambiar de aire.
Incluso, pocos días después de la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, Zeballos mantuvo una conversación con el Vasco para comunicarle personalmente su decisión de buscar una transferencia. El DT comprendió la situación y, mientras se resolvía su futuro, optó por no incluirlo en los equipos que utilizó durante los entrenamientos ni tampoco darle protagonismo en la planificación futbolística.
La ausencia del Changuito en las prácticas no respondió a cuestiones de rendimiento ni a una decisión deportiva, sino a la expectativa de que la negociación pudiera avanzar en cualquier momento. En ese contexto apareció Napoli, que desde hace varias semanas seguía de cerca la situación del futbolista.
Según informó el especialista en el mercado de pases Fabrizio Romano, el club italiano ya alcanzó un acuerdo con el jugador respecto de las condiciones personales de su contrato. Sin embargo, todavía queda la etapa más importante de la negociación: convencer a Boca con una propuesta económica que satisfaga a la dirigencia.
¿Cuánto dinero podría recibir por el Changuito Zeballos?
Hasta el momento, Napoli aún no presentó una oferta formal. De todos modos, las versiones indican que el monto de la operación podría rondar los diez millones de dólares. Si bien esa cifra está por debajo de la cotización que alguna vez llegó a tener Zeballos, el contexto contractual modifica considerablemente el escenario.
El extremo ya ingresó en los últimos seis meses de su vínculo con Boca, una situación que reduce el margen de negociación del club. Si no se concreta una venta durante este mercado, el futbolista tendrá la posibilidad de marcharse con el pase en su poder una vez finalizado el contrato, algo que la dirigencia busca evitar.
Boca va por Villa
Mientras espera novedades desde Italia, Juan Román Riquelme también trabaja pensando en cubrir una eventual baja. La salida del Changuito obligaría al Consejo de Fútbol (CdF) a incorporar un futbolista con características similares para reforzar el ataque de Arruabarrena.
En ese sentido, el principal apuntado continúa siendo Sebastián Villa. Las conversaciones con el colombiano se mantienen desde hace varias semanas y en el club son optimistas respecto de la posibilidad de concretar su regreso. Sin embargo, todavía existe un obstáculo importante: Independiente Rivadavia pretende retener al delantero hasta la finalización de su participación en la Copa Libertadores.
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