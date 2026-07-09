Boca espera la oferta para definir la venta del Changuito Zeballos mientras Napoli avanza

¿Cuánto dinero podría recibir por el Changuito Zeballos?

Hasta el momento, Napoli aún no presentó una oferta formal. De todos modos, las versiones indican que el monto de la operación podría rondar los diez millones de dólares. Si bien esa cifra está por debajo de la cotización que alguna vez llegó a tener Zeballos, el contexto contractual modifica considerablemente el escenario.

El extremo ya ingresó en los últimos seis meses de su vínculo con Boca, una situación que reduce el margen de negociación del club. Si no se concreta una venta durante este mercado, el futbolista tendrá la posibilidad de marcharse con el pase en su poder una vez finalizado el contrato, algo que la dirigencia busca evitar.

Boca va por Villa

Mientras espera novedades desde Italia, Juan Román Riquelme también trabaja pensando en cubrir una eventual baja. La salida del Changuito obligaría al Consejo de Fútbol (CdF) a incorporar un futbolista con características similares para reforzar el ataque de Arruabarrena.

En ese sentido, el principal apuntado continúa siendo Sebastián Villa. Las conversaciones con el colombiano se mantienen desde hace varias semanas y en el club son optimistas respecto de la posibilidad de concretar su regreso. Sin embargo, todavía existe un obstáculo importante: Independiente Rivadavia pretende retener al delantero hasta la finalización de su participación en la Copa Libertadores.