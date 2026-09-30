Santiago Sosa anticipó el cruce con Boca y reveló las ganas de Colidio de jugar la semifinal
El mediocampista de Vasco da Gama habló y reveló que el exdelantero de River consulta todos los días si existe alguna posibilidad de ser habilitado por Conmebol.
Santiago Sosa ya palpita una de las series más esperadas de la Copa Sudamericana 2026. El mediocampista de Vasco da Gama habló sobre el enfrentamiento ante Boca por las semifinales del certamen y se refirió especialmente a una ausencia que el equipo brasileño deberá afrontar: la de Facundo Colidio.
El delantero argentino, recientemente incorporado por Vasco después de su salida de River, quedó imposibilitado de disputar la competencia internacional con su nuevo club debido a una cuestión reglamentaria de Conmebol. La situación generó frustración en el atacante, que incluso continúa consultando dentro del club si existe alguna posibilidad de revertir la medida.
Sosa, quien también llegó al conjunto brasileño después de su etapa en Racing, contó cómo vive el atacante esta situación y dejó una frase que refleja sus ganas de disputar la serie contra Boca: "Facundo es hincha de River. Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca pero CONMEBOL no lo permite. Será una baja muy sensible para nosotros", explicó el volante en diálogo con Radio La Red.
Vasco de Gama prepara una serie complicada ante Boca
Más allá de la ausencia de Colidio, Sosa destacó la dificultad que representa enfrentar al conjunto xeneize en una instancia decisiva del torneo continental. Aseguró que Vasco deberá mantener la concentración y aprovechar especialmente el partido que disputará como local.
Para el conjunto brasileño, conseguir un resultado favorable en su estadio será un aspecto importante de cara al encuentro de vuelta en Argentina. "Sabemos que Boca es un gran equipo. Tenemos que jugar con inteligencia para intentar decidir el partido aquí en casa. Vamos a hacer un trabajo defensivo sólido en Argentina. Tenemos grandes jugadores, confiamos en nosotros mismos", señaló Sosa.
La serie tendrá además un condimento especial por la presencia de varios futbolistas argentinos en el plantel brasileño. Entre ellos se encuentra Colidio, quien había comenzado a ganarse rápidamente el cariño de los hinchas de Vasco.
¿Por qué Colidio no puede jugar la Sudamericana?
La imposibilidad de Colidio de participar en las semifinales tiene su origen en el registro del futbolista para la competencia continental. Aunque la Banda Roja transfirió al delantero antes de disputar la serie de octavos de final contra Independiente Santa Fe, el club de Núñez lo mantuvo inscripto en su lista de buena fe durante parte del proceso.
Posteriormente, Vasco envió la documentación correspondiente para registrar al atacante, pero la presentación se produjo tres horas después del cierre del plazo establecido por Conmebol. El reglamento establece una restricción específica para esta instancia de la competencia. "Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club", señala la normativa.
La denominada Fase Final contempla los playoffs, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Por ese motivo, la participación del ex Tigre con el Millonario durante esa misma edición del torneo terminó condicionando su posibilidad de jugar con Vasco.
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