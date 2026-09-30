Santiago Sosa anticipó el cruce con Boca y reveló las ganas de Colidio de jugar la semifinal

La serie tendrá además un condimento especial por la presencia de varios futbolistas argentinos en el plantel brasileño. Entre ellos se encuentra Colidio, quien había comenzado a ganarse rápidamente el cariño de los hinchas de Vasco.

¿Por qué Colidio no puede jugar la Sudamericana?

La imposibilidad de Colidio de participar en las semifinales tiene su origen en el registro del futbolista para la competencia continental. Aunque la Banda Roja transfirió al delantero antes de disputar la serie de octavos de final contra Independiente Santa Fe, el club de Núñez lo mantuvo inscripto en su lista de buena fe durante parte del proceso.

Posteriormente, Vasco envió la documentación correspondiente para registrar al atacante, pero la presentación se produjo tres horas después del cierre del plazo establecido por Conmebol. El reglamento establece una restricción específica para esta instancia de la competencia. "Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club", señala la normativa.

La denominada Fase Final contempla los playoffs, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Por ese motivo, la participación del ex Tigre con el Millonario durante esa misma edición del torneo terminó condicionando su posibilidad de jugar con Vasco.