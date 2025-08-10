¿Cómo era el mundo la última vez que Boca ganó un partido?

El 19 de abril, cuando Boca ganó por última vez, el papa Francisco estaba vivo y era el líder de Vaticano, mientras que Franco Colapinto, además, todavía era piloto de reserva y no había debutado en Alpine. Todavía también vivía el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica".

papa francisco

En el país, el dólar estaba $1.100 la última vez que el "Xeneize" ganó un partido oficial. Además, todavía no se había estrenado "El Eternauta", la serie con Ricardo Darín que fue un furor en Netflix.

En cuanto al fútbol, cuando Boca obtuvo un triunfo por última vez, Platense todavía no tenía títulos en Primera División, mientras que el PSG tampoco tenía estrellas de Champions League.