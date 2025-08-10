Cómo era el mundo la última vez que Boca ganó un partido
El "Xeneize" estiró su peor racha sin triunfos a 12 partidos. ¿Qué pasaba en el país y en el mundo la última vez que ganó?
Boca no logra salir de la crisis futbolística, y tras el magro empate con Racing en la Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, estiró a 12 partidos su racha sin triunfos, por lo que hay que remontarse al 19 de abril del 2025 para recordar la última victoria.
La peor racha sin ganar de la historia para el "Xeneize" ya data de casi cuatro meses, lo que significa que el fútbol argentino y mundial, la Argentina y hasta el mundo han sufrido cambios importantes desde aquel triunfo ante Estudiantes.
Son 12 partidos sin ganar los que acumula Boca, contando el Torneo Apertura, el Mundial de Clubes, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Siete corresponden a la actual gestión de Miguel Ángel Russo, que obviamente no pudo ganar desde su regreso para su tercera etapa en el club.
El conjunto de Russo deberá esperar hasta el próximo domingo 17 de agosto, cuando visite a Independiente Rivadavia en Mendoza, para intentar romper esta seguidilla sin alegrías. Será por la quinta fecha del torneo local.
¿Cómo era el mundo la última vez que Boca ganó un partido?
El 19 de abril, cuando Boca ganó por última vez, el papa Francisco estaba vivo y era el líder de Vaticano, mientras que Franco Colapinto, además, todavía era piloto de reserva y no había debutado en Alpine. Todavía también vivía el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica".
En el país, el dólar estaba $1.100 la última vez que el "Xeneize" ganó un partido oficial. Además, todavía no se había estrenado "El Eternauta", la serie con Ricardo Darín que fue un furor en Netflix.
En cuanto al fútbol, cuando Boca obtuvo un triunfo por última vez, Platense todavía no tenía títulos en Primera División, mientras que el PSG tampoco tenía estrellas de Champions League.
