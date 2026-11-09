Las perlitas de la fiesta de Boca campeón: el disfraz de Merentiel y el cántico dedicado a River
El equipo de Rodolfo Arruabarrena celebró la consagración en la Tabla Anual 2026 con música en vivo, bromas y momentos desopilantes.
Boca sigue celebrando la conquista de la Tabla Anual 2026. Después del agónico triunfo por 1-0 ante Defensa y Justicia, que le permitió quedarse con el primer puesto, el plantel disfrutó de una fiesta privada en la que hubo baile, música, cargadas a River y varias escenas que se conocieron a través de las redes sociales.
Rodolfo Arruabarrena les concedió tres días libres a los futbolistas y el regreso a los entrenamientos quedó previsto para este martes. En medio de ese descanso, el equipo se reunió el domingo por la noche en el hotel Marriott de Ezeiza, un lugar habitual de concentración para el Xeneize.
Las cargadas a River y la aparición de Chucky
La celebración tuvo todos los condimentos de un festejo de campeón. Entre los momentos que más llamaron la atención estuvo el clásico cántico "Un minuto de silencio...", dedicado al eterno rival, además de la presencia de Chucky, el muñeco que se convirtió en una de las cábalas del equipo.
También hubo lugar para las bromas de Miguel Merentiel, quien se disfrazó del personaje de terror, y para la música en vivo. Los jugadores compartieron distintos momentos junto a sus familiares, amigos, allegados y trabajadores del club.
Las imágenes que publicaron los propios protagonistas permitieron conocer parte de la intimidad de una noche especial para el plantel, que consiguió el primer objetivo importante de la temporada.
De Ezeiza a Tropitango: la celebración continuó
La fiesta no terminó en el hotel. Después de la reunión, varios integrantes del plantel se trasladaron a Tropitango, el conocido local bailable, donde continuaron los festejos hasta entrada la madrugada.
En la Ribera esperan que esta consagración sea apenas el comienzo de una serie de celebraciones antes de que termine 2026. Por ahora, el título de la Tabla Anual ya tuvo su propia fiesta, con cargadas al rival, disfraces y una noche que quedó registrada en numerosos videos.
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