Las perlitas de la fiesta de Boca campeón: el disfraz de Merentiel y el cántico dedicado a River

De Ezeiza a Tropitango: la celebración continuó

La fiesta no terminó en el hotel. Después de la reunión, varios integrantes del plantel se trasladaron a Tropitango, el conocido local bailable, donde continuaron los festejos hasta entrada la madrugada.

En la Ribera esperan que esta consagración sea apenas el comienzo de una serie de celebraciones antes de que termine 2026. Por ahora, el título de la Tabla Anual ya tuvo su propia fiesta, con cargadas al rival, disfraces y una noche que quedó registrada en numerosos videos.