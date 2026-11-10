Carlos Palacios declaró como imputado en la causa por narcotráfico contra su suegro

Según el letrado, el futbolista compró la camioneta de manera legal, con un crédito y la entrega de otro auto como parte de pago. Cuando se mudó a la Argentina, en 2025, dejó el vehículo en una propiedad familiar en Santiago. Moraga sostuvo que el suegro lo usó “sin su autorización, sin su consentimiento” y que el jugador se enteró de la situación por un reportaje, cuando el hombre ya estaba detenido.

El abogado también admitió que el caso le generó al volante problemas laborales. Dijo que a Juan Román Riquelme, presidente de Boca, la situación no le resulta agradable. El club no se pronunció oficialmente sobre el tema. Por ahora, la situación procesal de Palacios no cambió: sigue como imputado no formalizado y sin restricciones, a la espera de cómo avance la investigación contra su suegro.