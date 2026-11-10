Carlos Palacios declaró como imputado en la causa por narcotráfico contra su suegro
El volante chileno de Boca se presentó ante la PDI en Chile; su suegro fue detenido con droga en una camioneta que estaba a nombre del futbolista.
Carlos Palacios, mediocampista chileno de Boca, declaró en calidad de imputado el lunes 9 de noviembre en la causa que investiga a su suegro por presunto narcotráfico. Se presentó con su abogado ante la Policía de Investigaciones (PDI) en Las Rejas, Chile. El futbolista quedó vinculado al expediente porque el vehículo en el que detuvieron al padre de su pareja está registrado a su nombre.
Por qué Carlos Palacios quedó involucrado en la causa
La investigación comenzó hace algunos meses, cuando la policía chilena detuvo a Sebastián Soto Guerra, suegro del jugador. Según la causa, fue interceptado mientras trasladaba ladrillos de cocaína en una camioneta Mercedes-Benz inscripta legalmente a nombre de Palacios.
De acuerdo con la investigación, Soto Guerra sería uno de los presuntos líderes de la organización conocida como “Los Pájaros”. Habría operado en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, al sur de la Región Metropolitana de Santiago. Su defensa no hizo un descargo público.
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Qué dijo el abogado de Carlos Palacios
El abogado del futbolista, Felipe Moraga, aclaró que Palacios no fue formalizado y que no tiene medidas cautelares. En el sistema judicial chileno, eso significa que todavía no se le comunicó formalmente una imputación ante un juez.
Según el letrado, el futbolista compró la camioneta de manera legal, con un crédito y la entrega de otro auto como parte de pago. Cuando se mudó a la Argentina, en 2025, dejó el vehículo en una propiedad familiar en Santiago. Moraga sostuvo que el suegro lo usó “sin su autorización, sin su consentimiento” y que el jugador se enteró de la situación por un reportaje, cuando el hombre ya estaba detenido.
El abogado también admitió que el caso le generó al volante problemas laborales. Dijo que a Juan Román Riquelme, presidente de Boca, la situación no le resulta agradable. El club no se pronunció oficialmente sobre el tema. Por ahora, la situación procesal de Palacios no cambió: sigue como imputado no formalizado y sin restricciones, a la espera de cómo avance la investigación contra su suegro.
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