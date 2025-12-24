Boca recibió una propuesta para jugar un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona
El Xeneize fue invitado a enfrentar a Napoli en 2026 en un partido homenaje a Diego Maradona y para inaugurar las obras de ampliación del estadio italiano.
Boca recibió una propuesta para disputar un amistoso internacional frente a Napoli en el estadio Diego Armando Maradona durante 2026. El encuentro estaría motivado por el vínculo que ambos clubes mantienen con el astro argentino y serviría además para dar inicio a las obras de ampliación del emblemático recinto italiano.
La iniciativa surge justamente del amor compartido por Diego Maradona, quien dejó una huella imborrable tanto en el Xeneize como en el conjunto napolitano. El encuentro, además, tendría un objetivo institucional clave para el club italiano.
El amistoso serviría como evento inaugural de las obras de ampliación del estadio de Napoli, que se llevarán adelante de cara a la Eurocopa 2032, torneo que tendrá a Italia como una de sus sedes. El proyecto contempla una inversión cercana a los 150 millones de euros y la construcción de un tercer anillo con capacidad para 10.000 espectadores.
Sin embargo, el principal obstáculo para que el partido pueda concretarse es el ajustado calendario. A las competencias locales e internacionales de ambos equipos se suma el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, lo que reduce considerablemente las fechas disponibles para organizar un evento de esta magnitud. La logística que implica un viaje internacional, sumada a la exigencia física del plantel, complica aún más la posibilidad de encontrar un momento adecuado para disputar el amistoso.
Otras propuestas y la postura de Boca
Además del convite desde Italia, Boca también recibió una propuesta para viajar a Estados Unidos. Un empresario intentó llevar al Xeneize a Miami para disputar un amistoso frente a un rival a definir, pero la idea tampoco prosperó por los mismos inconvenientes relacionados con el calendario y el traslado al exterior.
En este contexto, la dirigencia de Boca prioriza la realización de partidos amistosos en Argentina. La intención es que los encuentros de preparación se jueguen mayormente en la Bombonera, en el marco de la pretemporada que comenzará el 2 de enero.
Incluso, no se descarta la posibilidad de disputar algún amistoso en el Interior del país, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales. Mientras tanto, la propuesta de Napoli queda en evaluación, a la espera de que el calendario permita concretar un partido cargado de simbolismo por la figura eterna de Diego Maradona.
