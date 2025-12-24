Boca recibió una propuesta para jugar un amistoso con Napoli en el estadio Diego Armando Maradona

En este contexto, la dirigencia de Boca prioriza la realización de partidos amistosos en Argentina. La intención es que los encuentros de preparación se jueguen mayormente en la Bombonera, en el marco de la pretemporada que comenzará el 2 de enero.

Incluso, no se descarta la posibilidad de disputar algún amistoso en el Interior del país, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales. Mientras tanto, la propuesta de Napoli queda en evaluación, a la espera de que el calendario permita concretar un partido cargado de simbolismo por la figura eterna de Diego Maradona.