Boca reveló cuánto dinero ganó en el último año: "No necesitamos vender a nadie de urgencia"
La Asamblea de Representantes dio el visto bueno al ejercicio económico 2025-2026, que cerró con un resultado positivo de 15.519 millones de pesos.
Boca aprobó el balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. La decisión se tomó durante la Asamblea de Representantes realizada en el Salón Filiberto de la Bombonera, donde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme presentó los principales indicadores financieros.
El informe correspondiente al ejercicio número 122 arrojó un superávit de 15.519 millones de pesos, una cifra equivalente a algo más de 10 millones de dólares. Durante la exposición, Jessica Rodríguez, vocal titular del club, defendió la situación económica y aseguró: “No necesitamos vender a ningún jugador de urgencia para que los números cierren".
El patrimonio de Boca creció y bajaron los pasivos
Uno de los datos destacados fue la evolución del patrimonio neto, que pasó de aproximadamente 422.000 millones a casi 438.000 millones de pesos. En paralelo, el pasivo total registró una reducción superior a los 15.000 millones de pesos constantes en comparación con el ejercicio anterior. Dentro de ese apartado, también se informó una caída de las deudas de largo plazo, que prácticamente se redujeron a la mitad.
La presentación incluyó, además, los números vinculados con los activos y las obligaciones en moneda extranjera. Al cierre del período, Boca contabilizaba activos por 32.669.000 dólares y pasivos por 21.212.000 dólares. La diferencia favorable entre ambos conceptos alcanzó los 11.457.000 dólares. Ese saldo refleja la posición neta del club en esa moneda, aunque no significa que la totalidad de ese monto esté disponible en efectivo.
¿Cuántos socios adherentes pasaron a activos?
La Asamblea también presentó cifras relacionadas con la masa societaria. Entre el 18 de abril de 2024 y el 5 de octubre de 2026, 17.758 socios adherentes pasaron a la categoría de activos, según los datos expuestos durante la reunión. Desde el club señalaron que los cambios de categoría se efectuaron respetando el orden de antigüedad de los asociados.
En cuanto a la infraestructura, el rubro Bienes de Uso —que contempla obras y mejoras en la Bombonera y en el predio de Ezeiza— registró un incremento real superior a los 23.000 millones de pesos. Con estos resultados, el oficialismo defendió la administración económica de la institución y consiguió la aprobación de la memoria y el balance del último ejercicio.
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