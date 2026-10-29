Boca reveló cuánto dinero ganó en el último año: "No necesitamos vender a nadie de urgencia"

El patrimonio de Boca creció y bajaron los pasivos

Uno de los datos destacados fue la evolución del patrimonio neto, que pasó de aproximadamente 422.000 millones a casi 438.000 millones de pesos. En paralelo, el pasivo total registró una reducción superior a los 15.000 millones de pesos constantes en comparación con el ejercicio anterior. Dentro de ese apartado, también se informó una caída de las deudas de largo plazo, que prácticamente se redujeron a la mitad.