Boca y River, cara a cara: quién tiene los jugadores más caros y cuánto vale cada plantel
El Xeneize y el Millonario se enfrentarán este domingo en la Bombonera por el Torneo Clausura. ¿Quién tiene al futbolista más caro antes del Superclásico?
Boca y River se preparan para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Este domingo, desde las 15, se enfrentarán en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, en un duelo que, además de la rivalidad histórica, pondrá frente a frente a dos de los planteles más valiosos del país.
Según las cotizaciones publicadas por Transfermarkt, el plantel del Millonario está valuado en 124,5 millones de euros, mientras que el del Xeneize alcanza los 111,375 millones. La diferencia entre ambos es de 13,125 millones de euros a favor del conjunto de Nuñez.
Thiago Almada y Tomás Aranda, los jugadores más caros del Superclásico
En la Banda Roja, el futbolista con mayor cotización es Thiago Almada, cuyo valor estimado asciende a 20 millones de euros. Lo siguen Santiago Beltrán, con 11 millones, y Tobías Andrada, con 10 millones.
Del lado de la franja amarilla, Tomás Aranda lidera la lista con una valoración de 12 millones de euros. El segundo lugar lo ocupa Milton Delgado, con 10 millones, mientras que Leonel Flores completa el podio con ocho millones.
Sin embargo, Aranda no estará presente en el Superclásico, por lo que Almada será el jugador de mayor cotización entre los futbolistas disponibles para el encuentro, según los valores consignados. Las cifras corresponden a estimaciones de mercado y no necesariamente representan el precio real que un club exigiría para transferir a un futbolista.
Uno por uno, los jugadores más valiosos de Boca
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Tomás Aranda: 12 millones de euros.
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Milton Delgado: 10 millones.
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Leonel Flores: 8 millones.
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Lautaro Di Lollo: 7 millones.
Sebastián Villa: 6 millones.
Santiago Ascacíbar: 5,5 millones.
Leandro Paredes: 5 millones.
Ayrton Costa: 5 millones.
Facundo Herrera: 5 millones.
Miguel Merentiel: 4,5 millones.
Leandro Lozano: 4 millones.
Lautaro Blanco: 4 millones.
Adam Bareiro: 3,5 millones.
Marco Pellegrino: 3,5 millones.
Dylan Gorosito: 3,5 millones.
Tomás Belmonte: 3,5 millones.
Carlos Palacios: 3 millones.
Williams Alarcón: 2,8 millones.
Alan Velasco: 2,8 millones.
Álvaro Montero: 2,5 millones.
Los futbolistas más caros de River
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Thiago Almada: 20 millones de euros.
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Santiago Beltrán: 11 millones.
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Tobías Andrada: 10 millones.
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Ángel Correa: 8 millones.
Lucas Beltrán: 8 millones.
Francisco Ortega: 7 millones.
Aníbal Moreno: 7 millones.
Mauro Arambarri: 6 millones.
Lautaro Rivero: 6 millones.
Sebastián Driussi: 4,5 millones.
Gonzalo Montiel: 4,5 millones.
Fausto Vera: 4,5 millones.
Tomás Galván: 4 millones.
Rafael Santos Borré: 3,5 millones.
Tobías Ramírez: 3,5 millones.
Juan Carlos Portillo: 3,2 millones.
Giovanni González: 2 millones.
Juan Cruz Meza: 1,8 millones.
Agustín Ruberto: 1,7 millones.
Ezequiel Centurión: 1,2 millones.
Con estos números, la visita llega al Superclásico con una ventaja económica en la valoración global de su plantel por encima del local. Sin embargo, el valor de mercado no define lo que sucede en la cancha, donde ambos buscarán imponerse en uno de los partidos más esperados del campeonato.
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